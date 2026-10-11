Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Velká pardubická dnes přinese boj o vyrovnání rekordu i uzavírku hlavního tahu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dostihový svátek dnes přináší i omezení pro řidiče. Část silnice I/37 v Pardubicích se až do večera proměnila v parkoviště pro návštěvníky závodiště. Samotná Velká pardubická odstartuje v 15:30 a poběží ji jen deset koní, nejméně od roku 1993.
Velká pardubická dnes přinese boj o vyrovnání rekordu i uzavírku hlavního tahu

Velká pardubická dnes přinese boj o vyrovnání rekordu i uzavírku hlavního tahu

Zdroj: Zavodistepardubice.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 06:46

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
V Hradci se rýsuje nová koalice. Tři uskupení spojila síly
V Hradci se rýsuje nová koalice. Tři uskupení spojila síly
Trutnov má jasno o koalici. Rosa má zůstat starostou
Trutnov má jasno o koalici. Rosa má zůstat starostou

Vítězná ODS se v Trutnově dohodla na koalici s Adresou Trutnov a Volbou pro město. Společně budou mít 24 z...

Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov
Volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov

Komunální volby v Rychnově nad Kněžnou vyhráli Nezávislí za Rychnov, získali pět mandátů v zastupitelstvu,...

Volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, ANO skončilo druhé
Volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, ANO skončilo druhé

Komunální volby v Jičíně vyhráli Patrioti a JDK, získali šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů....

Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, druzí jsou Sousedé
Volby v Náchodě vyhrál Jan Birke pro Náchod, druzí jsou Sousedé

Komunální volby v Náchodě vyhrálo uskupení Jan Birke pro Náchod, vedené dlouholetým starostou Janem Birkem....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.