Velká pardubická bez Váni poprvé od roku 2000. Italský spolumajitel spočítal náklady a řekl ne

Když 1. října Jockey Club uzavřel startovní listiny pro neděli 11. října, chybělo v kolonce trenérů jméno, které k Velké pardubické patří desítky let. Josef Váňa starší ani jeho syn Josef Váňa mladší nemají v hlavním dostihu žádného koně. Přitom kvalifikovaného koně mají. Osmiletý valach Nordstrand ze stáje Tania Mingozzi, kterého trénuje Váňa mladší, doběhl v srpnové kvalifikaci třetí. Podle startovní listiny Jockey Clubu ČR ale místo 6 900 metrů s Taxisem poběží rámcový Poplerův memoriál na 3 300 metrů. Na první pohled jde o ústup z největší scény. Spočítali jsme, kolik takové rozhodnutí stojí a co přináší, a vychází z toho spíš chladná kalkulace než prohra.
Nordstrand měl kvalifikaci, ale ne jasnou cestu
Nordstrand nepatří mezi koně, kteří by do Pardubic přijeli jen do počtu. V sezoně 2026 má podle databáze Jockey Clubu osm startů, dvě vítězství a na výdělku 344 157 Kč. Kvalifikaci 1. srpna na 5 800 metrů dokončil na třetím místě, takže si nárok na Velkou vybojoval přímo na dráze.
Pak ale přišel posun, který o plánech stáje leccos napovídá. V září startoval v italském Meranu na 3 800 metrů a pro pardubickou neděli byl veden v dostihu ještě o půl kilometru kratším. Tým tedy koně stáhl z nejdelší distance a nasměroval ho tam, kde se běží svižněji a kde konkurence odpovídá jeho možnostem.
Proč přesně, zaznělo veřejně jen nepřímo. Josef Váňa se k aktuálnímu rozhodnutí ve veřejně dohledatelných zdrojích nevyjádřil, stejně jako stáj Tania Mingozzi. Z oficiálních listin je jisté jen to, že Nordstrand do Velké nepůjde a že pro změnu už není prostor. Startovní pole je uzavřené, Zarate z něj byl škrtnut a Velká se poběží s desítkou koní.
Šedesát pět tisíc za vstupenku na start
Samotná účast ve Velké pardubické něco stojí ještě předtím, než kůň vyjde na dráhu. Podle propozic Jockey Clubu ČR vycházejí přímé poplatky takto:
|Dostih
|Zápisné
|Oznámení startujícího koně
|Celkem bez DPH
|Celkem s DPH
|Velká pardubická (6 900 m)
|15 000 Kč
|50 000 Kč
|65 000 Kč
|78 650 Kč
|Poplerův memoriál (3 300 m)
|5 000 Kč
|10 000 Kč
|15 000 Kč
|18 150 Kč
Rozdíl činí přes šedesát tisíc korun jen na poplatcích. Do toho nejsou započítány doprava, veterinář, ošetřovatelé ani jezdec. A hlavně trénink, který se v posledních letech výrazně prodražil. Trenér Jiří Charvát uvádí, že měsíční náklady na jednoho koně vzrostly z 12 000 Kč na 20 až 25 tisíc.
Druhou stranu rovnice tvoří výhry. Velká pardubická rozděluje 5 milionů korun, ovšem jen mezi prvních sedm koní:
- 1. místo: 2 000 000 Kč
- 2. místo: 1 100 000 Kč
- 3. místo: 700 000 Kč
- 4. místo: 500 000 Kč
- 5. místo: 350 000 Kč
- 6. místo: 200 000 Kč
- 7. místo: 150 000 Kč
Kdo doběhne osmý, devátý nebo vůbec nedoběhne, odjíždí s nulou. Ani sedmé místo po odečtení všech nákladů, které si takový start vyžádá, nemusí na 78 650 Kč dosáhnout. Podle nás je to klíč k celé situaci. Pokud stáj nevěří, že její kůň na 6 900 metrech skončí v první polovině pole, start ve Velké je drahá reklama. Kratší dostih s nižším vkladem a reálnější šancí na peníze je pro majitele obhajitelnější volba. Pro koně často také šetrnější.
Nejde jen o Váňu. Velká má nejmenší pole od roku 1993
Kdyby šlo o jedinou absenci, dalo by se mluvit o osobní epizodě jedné rodiny. Jenže deset startujících je podle iDNES nejméně od roku 1993. Nordstrand není výjimka, ale součást trendu.
Sport.cz popisuje kombinaci příčin: zranění po tvrdém létě, tvrdou dráhu, rostoucí náklady a stáje, které raději volí rámcové dostihy. Jaroslav Müller tam líčí úvahu, kterou dnes řeší řada týmů: jít do Velké o pět milionů, nebo do rámcového dostihu s konkurencí, která odpovídá možnostem koně. Pořadatelé navíc rámcové dostihy finančně posílili. Cena Labe má letos dotaci 1 000 000 Kč, Cena Vltavy 700 000 Kč.
Server Jezdci.cz cituje Libora Šimůnka, podle něhož náklady vzrostly natolik, že stáje bez reálné šance na dotované místo hledají jiné cesty. Část kvalifikovaných koní tak skončila právě v doprovodném programu.
Pro srovnání stojí za to podívat se o sedmnáct let zpět. V roce 2009 psala MF DNES, že zápisné a startovné do Velké stojí 55 000 Kč, při pozdní zářijové přihlášce 102 000 Kč. Přímý poplatek tedy od té doby nominálně vzrostl jen o deset tisíc. Mnohem víc se změnilo všechno okolo: provoz stájí, cena práce, krmiva a veterinární péče. Startovné dnes nikoho neodradí, rozhoduje celoroční účet.
Evropský kontext k tomu přidává další perspektivu. Velká pardubická se svými 5 miliony korun zdaleka nesoupeří s anglickým Grand National v Aintree, který se letos jel o zhruba 28 milionů korun. Pařížská Grand Steeple-Chase měla dotaci kolem 22 milionů. Pardubice tak nabízejí nejtěžší překážkovou dráhu kontinentu za zlomek peněz, o které se jezdí jinde.
Legenda, která v programu zůstává
Pro Velkou pardubickou je Váňa víc než trenér. Jako jezdec absolvoval 28 startů a osmkrát vyhrál, z toho čtyřikrát se Železníkem a třikrát s Tiumenem. Jako trenér patří k nejúspěšnějším postavám historie dostihu. Když jeho kůň chybí, chybí i kus příběhu, který k Taxisu tradičně patří.
Zároveň nejde o první takový rok. Už v roce 2019 upozorňovaly Seznam Zprávy, že jméno Josef Váňa ve startovní listině nefiguruje. V roce 2024 zůstal Váňa bez koně po zranění Chelmsforda a tehdy mluvil o naději na návrat po uzdravení a nové kvalifikaci. Letošní ročník je tedy další výraznou absencí, nikoli definitivní tečkou. Jméno Váňa ostatně v nedělním programu zůstává, jen o několik hodin dřív a na kratší trati.
Rodinná stáj navíc letos prochází proměnou i jinde. V červnu zemřel italský majitel Josef Aichner, jehož koně podle iSportu vydělali na výhrách téměř 200 milionů korun. Váňa starší o něm mluvil s uznáním a s jeho synem Devidem se dohodli na pokračování spolupráce minimálně do Grand Premia v Meranu. S Nordstrandem a stájí Tania Mingozzi to přímo nesouvisí, ukazuje to ale, jak křehká je dnes ekonomická základna i u nejzavedenějších jmen.
Favorité, tribuny a nedělní program
Sázkaři si kvůli Váňově absenci nic přepočítávat nemusejí. Favoritní osa stojí jinde. Podle kurzů na iDNES Sázení, které se do neděle mohou měnit, vypadá špička takto:
- Final Orders (Keith Donoghue / Gavin Cromwell), kurz 2,88:1
- Godfrey (Jan Faltejsek / Dalibor Török), kurz 3:1
- High In The Sky (Ondřej Velek / Dalibor Török), kurz 8,5:1
- Sacamiro (Lenka Neprašová / Eva Petříková), kurz 10:1
Zajímavým outsiderem může být Čáryjape s Adamem Čmielem a trenérem Martinem Liškou. Irský Final Orders představuje zahraniční výzvu, český Godfrey a Sacamiro zase ambici udržet trofej doma.
Divácký zájem malé pole zatím nepodlomilo. Pořadatel 5. října oznámil, že tribuny byly dlouhodobě vyprodané, a uvolnil jen menší počet dodatečných míst k sezení. Program zůstává beze změn: sedm dostihů, hlavní závod startuje v 15:30.
Nordstrand tak v neděli poběží po stejné dráze jako koně, se kterými se v srpnu utkal v kvalifikaci, jen na jiné trati a o jiné peníze. Až se o pár hodin později postaví deset koní na start Velké, bude za tou krátkou listinou vidět víc než prázdné místo po jednom jménu. Bude to vyúčtování, které si dnes dělá každá stáj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta