Velká koule nenávisti na ledě. Bývalý hráč Kladna zaujal Edmonton a fanoušci chtějí, aby vzal místo jejich útočníkovi

V pondělí 22. září 2026 se devětadvacetiletý Lotyšan postavil do třetí lajny Oilers proti Winnipegu Jets. Žádný gól, žádná asistence. Přesto po výhře 2:1 v prodloužení trenér Mike Babcock mluvil o „zápase plném soubojů“ a vyzdvihoval právě to, co Tralmaks umí nejlíp: tlak na puk, kontakt, ochotu jít do soubojů, které nikdo nevidí ve statistikách. V zámořských debatách se pro něj rychle ujalo označení, které v hokeji patří hráčům, proti nimž se prostě nechce hrát: velká koule nenávisti. Není to o agresi. Je to o tom, že soupeř si po šedesáti minutách přeje, aby příště stál na druhé straně.
Z Kladna přes Grand Rapids do kempu Oilers
Tralmaksova cesta do Edmontonu není náhoda ani přípravný experiment. Od 1. července 2026 má s Oilers podepsaný roční kontrakt. Klub do něj investoval jako do levného, ale cíleného kandidáta do spodních formací, a důvody jsou na papíře jasné.
Za Kladno odehrál dvě sezony, ve kterých nasbíral 83 bodů ve 100 zápasech české extraligy. V ročníku 2024/25 vedl celou soutěž s 51 body (23+28) ve 48 utkáních. Pak se vrátil do Ameriky, do AHL za Grand Rapids Griffins, kde v 64 zápasech nastřílel 26 gólů a přidal 16 asistencí. V únoru 2026 vedl Lotyšsko na olympiádě v Miláně se čtyřmi body ve čtyřech zápasech.
Čísla mluví. Jenže čísla sama o sobě nestačí: v březnu 2026 ho Detroit povolal pod nouzovými podmínkami, a přesto nikdy nenastoupil k NHL debutu. Nula startů v nejlepší lize světa. Ve dvaceti devíti letech.
Proč zaujal bez bodu
Proti Jets nastoupil po boku Marjaly a Hutsona. Edmonton vyhrál těsně, v prodloužení, a Babcock po zápase zdůraznil, že tým držel puk a hrál přesně ten typ tvrdého, fyzického hokeje, který od mužstva chce. Tralmaksův profil do tohoto rámce zapadá přesněji než cokoliv, co řeknou body v zápise.
Sám sebe popisuje jako power forwarda, který „sbírá odpadky“ kolem branky. Při 190 centimetrech a sto kilogramech to není fráze, je to popis práce. Forček, vyhrané souboje u mantinelu, přímočará hra bez zbytečných kliček. Přesně to, co se v NHL prodává do spodních formací. Ne kreativita. Energie.
Frederic, kontrakt do roku 2033 a iluze jednoho místa
Část fanoušků po zápase volala po tom, aby Tralmaks nahradil Trenta Frederica. Realita je složitější. V projektované sestavě proti Jets byli oba: Frederic ve druhé lajně, Tralmaks ve třetí. Nejde o souboj o jedno konkrétní místo, ale o konkurenci v celém prostoru spodních formací.
A hlavně: Frederic má v Edmontonu smlouvu do roku 2033. Tralmaks má kontrakt na rok. Organizačně stojí na úplně jiné příčce. Pokud Lotyšan projde do sestavy, bude to spíš jako levné, svěží a momentálně hladovější křídlo vedle zavedených jmen, ne jako jejich náhrada.
Právě v tom je ale jeho síla. Edmonton nepotřebuje, aby Tralmaks byl lepší než Frederic celkově. Potřebuje, aby v daný večer přinesl víc energie, víc forčeku, víc nepříjemnosti. A to je sázka, kterou roční kontrakt za minimální peníze dovoluje.
Čtyři zápasy, žádný prostor na chybu
Edmonton má před sezonou 2026/27 jen čtyři přípravné zápasy. Pro hráče bez NHL startu je to extrémně krátké okno. Další šance přijde ve čtvrtek 24. září ve Vancouveru, pak v sobotu 26. září doma proti Calgary. Každý zápas má váhu čtvrtfinále.
Pokud Tralmaks v Edmontonu neuspěje, nejpravděpodobnější evropskou adresou je Kladno. Karlovy Vary oficiálně potvrdily postoupení práv zpět Rytířům za finanční kompenzaci a Tomáš Plekanec podle iDNES uvedl, že s Tralmaksem při návratu do Evropy dál počítají.
Příběh devětadvacetiletého Lotyšana bez draftové nálepky a bez jediného NHL startu je testem jednoduché otázky: stačí být dostatečně nepříjemný na to, aby vás chtěli i ti, kteří vás nikdy neviděli bodovat? Dva zápasy na odpověď.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka