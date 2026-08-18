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Velká česká banka za několik dnů vypne kompletně své služby. Lidé nebudou platit kartami ani vybírat peníze

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Klienti Raiffeisenbank by si měli důležité operace naplánovat s předstihem. Banka oznámila hned dvě víkendové odstávky internetového a mobilního bankovnictví. Omezení se dotkne také Bankovní identity a investiční aplikace. Běžné placení kartou a výběry z bankomatů však mají fungovat.
Velká banka dočasně omezí své služby: Odstávka zasáhne většinu toho, co klienti běžně využívají.

Velká banka dočasně omezí své služby: Odstávka zasáhne většinu toho, co klienti běžně využívají.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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