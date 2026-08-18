Velká česká banka za několik dnů vypne kompletně své služby. Lidé nebudou platit kartami ani vybírat peníze

Pokud patříte mezi klienty Raiffeisenbank a o víkendu běžně řešíte platby nebo jiné záležitosti přes mobil, tentokrát se vyplatí nenechávat vše na poslední chvíli. Raiffeisenbank naplánovala na nadcházející víkend dvě rozsáhlejší technické odstávky, během kterých nebude internetové ani mobilní bankovnictví dostupné. První proběhne v noci z pátku 21. srpna na sobotu 22. srpna 2026, druhá pak z 22. na 23. srpna. V obou případech má omezení pokračovat až do následujícího dopoledne. Přesnou hodinu obnovení služeb banka v oznámení neuvádí.
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Do aplikace ani internetového bankovnictví se klienti nedostanou
Tentokrát nejde pouze o omezení některé okrajové funkce. Banka upozorňuje, že její internetové a mobilní bankovnictví bude během odstávky zcela nedostupné. V praxi to znamená, že klient nebude moci běžným způsobem otevřít bankovní aplikaci, kontrolovat účet ani přes ni zadávat nové platby. Pokud tedy potřebujete před víkendem poslat peníze, zkontrolovat zůstatek nebo vyřídit jinou důležitou operaci, bezpečnější je udělat ji s předstihem.
Pro klienty Raiffeisenbank přitom nejde o první podobnou situaci. Už v červnu jsme na ByznysTrendy upozorňovali na předchozí plánovanou odstávku Raiffeisenbank, při které banka rovněž dočasně vypínala elektronické bankovnictví.
Kartou zaplatíte a peníze z bankomatu vyberete
Zásadní rozdíl oproti některým jiným odstávkám je v tom, že platební karty a výběry hotovosti mají fungovat bez omezení. Kdo tedy během víkendu zamíří do obchodu nebo bude potřebovat peníze z bankomatu, neměl by podle aktuálního oznámení banky zaznamenat problém.
U internetových nákupů banka počítá s náhradním způsobem ověřování. Kódy potřebné k potvrzení plateb kartou na internetu budou klientům chodit prostřednictvím SMS. Přesto doporučujeme mít u důležitých nákupů určitou časovou rezervu. Platbu za ubytování, jízdenku nebo jinou rezervaci s pevným termínem není ideální nechávat právě na dobu plánované údržby.
Na ByznysTrendy jsme už podrobněji rozebírali také to, na co si dávat pozor při platbách kartou na internetu.
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Pozor na vklady hotovosti a Bankovní identitu
Jedna komplikace se týká vkladových bankomatů. Peníze do nich sice bude možné vložit, banka však upozorňuje, že hotovost bude na účet připsána nejpozději během prvního pracovního dne po odstávce. U víkendové údržby tak není vhodné spoléhat na to, že vložené peníze budou okamžitě k dispozici na účtu.
Mimo provoz bude zároveň Bankovní identita RB, což může být nepříjemné lidem, kteří ji používají k elektronickému přihlašování do státních a dalších služeb. Nedostupná bude rovněž mobilní aplikace Raiffeisen Investice.
Právě závislost na elektronických službách ukazuje, proč se může hodit i menší hotovostní rezerva pro nenadálé situace. Neznamená to vybírat kvůli víkendové odstávce velké částky. Několik bankovek jako záloha ale může přijít vhod v okamžiku, kdy elektronická služba nefunguje podle očekávání.
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Bankovní odstávky jsou letos poměrně časté
Když jsme se podívali na letošní oznámení bank, Raiffeisenbank rozhodně není jediná. V květnu například omezovala služby mBank a technickou údržbu už letos absolvovala také Česká spořitelna. Rozsah jednotlivých odstávek se přitom výrazně liší. Někdy přestane fungovat pouze aplikace, jindy také internetové platby nebo bankomaty.
V případě Raiffeisenbank je proto nejdůležitější jednoduché pravidlo. Důležité převody a úkony v bankovnictví vyřiďte ještě před páteční nocí. Platit kartou a vybírat hotovost by naopak mělo být možné i během odstávky.
autorský text, Raiffeisenbank