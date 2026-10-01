Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Velká cena Bahrajnu se jede 6000 kilometrů od Bahrajnu. Pro polovinu jezdců je Sepang prakticky nový okruh

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Formule 1 se po devíti letech vrací do Malajsie, jenže závod se stále oficiálně jmenuje Bahrain Grand Prix. Přesun ze Sakhiru kvůli konfliktu na Blízkém východě vytvořil jednu z nejbizarnějších položek kalendáře posledních let. Pro týmy je ale důležitější něco jiného: současné vozy na Sepangu nikdy nezávodily, více než polovina jezdců zde nemá zkušenost z F1 a do toho přichází tropické vedro, vlhkost a smog.
VC Malajzie 2017

VC Malajzie 2017

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:33

Reklama
Další články z Vše o sportu
Jedenáct let v Pekingu nehrál. Djoković se vrátil na místo, kde má třicet výher a ani jednu porážku
Jedenáct let v Pekingu nehrál. Djoković se vrátil na místo, kde má třicet výher a ani jednu porážku
NHL po noci: Pittsburgh nasázel sedm gólů, Colorado osm. Toronto slaví první výhru pod Hillerem
NHL po noci: Pittsburgh nasázel sedm gólů, Colorado osm. Toronto slaví první výhru pod Hillerem

Druhá noc nové sezony NHL nabídla jen tři zápasy, ale celkem 22 gólů. Pittsburgh rozdrtil Philadelphii 7:0,...

Giannis se nemusí v Miami znovu učit basketbal. Musí odnaučit tělo část toho, co dělalo třináct let automaticky
Giannis se nemusí v Miami znovu učit basketbal. Musí odnaučit tělo část toho, co dělalo třináct let automaticky

Giannis Antetokounmpo po třinácti sezonách v Milwaukee popsal první problém svého přechodu do Miami Heat....

Infantino přišel o podporu vlastní země. Trump a Balogun jen odšpuntovali láhev s džinem, který teď nastavuje zrcadlo jeho vedení FIFA
Infantino přišel o podporu vlastní země. Trump a Balogun jen odšpuntovali láhev s džinem, který teď nastavuje zrcadlo jeho vedení FIFA

Švýcarský fotbalový svaz stáhl podporu kandidatuře Gianniho Infantina na další období v čele FIFA. Ještě v...

Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci a slíbil, že řekne pravdu. Spor s trenérem může uzavřít jeho 23 let v národním týmu
Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci a slíbil, že řekne pravdu. Spor s trenérem může uzavřít jeho 23 let v národním týmu

Cristiano Ronaldo ve středu večer předčasně opustil portugalský reprezentační kemp v Kodani a nebude k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.