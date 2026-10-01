Velká cena Bahrajnu se jede 6000 kilometrů od Bahrajnu. Pro polovinu jezdců je Sepang prakticky nový okruh

Na první pohled je nejzajímavější název. Bahrain Grand Prix 2026 se nejede v Bahrajnu. Nejede se ani poblíž Bahrajnu.
Formule 1 přesunula závod kvůli konfliktu na Blízkém východě na Sepang International Circuit v Malajsii, tedy více než šest tisíc kilometrů od původního dějiště. Oficiální identita závodu ale zůstala zachována.
Výsledkem je Velká cena Bahrajnu v Malajsii. Jenže pod touhle absurdní větou se skrývá sportovně mnohem zajímavější víkend.
Devět let je ve Formuli 1 skoro technologická věčnost
Sepang naposledy hostil mistrovství světa v roce 2017. Od té doby se změnila aerodynamická pravidla, pneumatiky, rozměry monopostů a několikrát také samotná filozofie jejich konstrukce. Současná generace vozů proto na okruhu nemá závodní historii, ze které by týmy mohly jednoduše vycházet.
Simulátory samozřejmě dokážou velkou část práce nahradit. Ale ne všechno. Pirelli například upozorňuje na abrazivní povrch a proměnlivou úroveň gripu. Inženýři budou zároveň během pátečních jízd zjišťovat, jak dnešní mnohem větší a těžší monoposty reagují v kombinaci dlouhých rovinek, rychlých zatáček a prudkého brzdění.
Více než polovina pole tam v F1 nikdy nezávodila
Ještě zajímavější je situace mezi jezdci. Jen deset z 22 pilotů současného startovního pole má se závodem Formule 1 na Sepangu předchozí zkušenost. Pro zbytek je to v praxi nový okruh. A mezi těmi, kteří ho neznají ze závodní F1, nejsou žádní nováčci bez výsledků. Patří mezi ně i úřadující mistr světa Lando Norris nebo Oscar Piastri.
To může lehce narušit obvyklou hierarchii prvního tréninku. Zkušení veteráni jako Fernando Alonso, Lewis Hamilton nebo Max Verstappen znají charakter trati z reálného závodu, zatímco část mladší generace ho má jen ze simulátoru. Verstappen navíc vyhrál poslední malajsijskou Grand Prix v roce 2017.
Sepang k tomu přidává podmínky, které simulátor úplně nenapodobí
FIA už víkend vyhlásila jako heat hazard. Očekává se tepelný index přesahující 31 stupňů a vysoká vlhkost. Týmy tak musí připravit systémy chlazení jezdců a pracovat s dodatečnou hmotností předepsanou pravidly. Jenže vedro není jediným problémem.
Malajsii zároveň zasáhl regionální smog spojený s požáry v Indonésii. Místní vláda tvrdí, že závod zatím může pokračovat, situaci ale sleduje den po dni. A nad tím vším visí klasický sepangský strašák: tropický déšť.
Z víkendu, který měl být improvizovanou náhradou za jeden z nejlépe známých závodů kalendáře, se tak stává podnik s mimořádně velkým množstvím neznámých.
Náhradní závod může být nakonec jedním z nejzajímavějších víkendů roku
F1 se původně do Malajsie letos vůbec vracet neměla. Právě proto může být její neplánovaný návrat tak atraktivní. Týmy mají méně aktuálních dat, část jezdců okruh nezná, současné monoposty zde nikdy nezávodily a počasí může během několika minut úplně změnit podmínky.
Ironie tedy spočívá v tom, že Velká cena Bahrajnu možná letos bude vypadat mnohem méně předvídatelně právě proto, že se nejede v Bahrajnu.
A pokud bude fungovat stejně dobře jako staré závody na Sepangu, může si Formule 1 zároveň položit nepříjemnou otázku: proč se na jeden z nejzajímavějších okruhů kalendáře musela vrátit až kvůli krizovému přesunu z jiné země.
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Zdroje: Reuters – Half of F1 grid faces unknown as Sepang returns after nine-year absence [1], Reuters – Formula One statistics for the Bahrain in Malaysia Grand Prix [2], Malay Mail – Malaysia expects F1 to go ahead despite haze [3].