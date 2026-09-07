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Velká banka definitivně zmizela z Česka. Toto logo už nikde neuvidíte

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Raiffeisenbank dokončila poslední fázi integrace Equa bank. Statisíce klientů se musí rozloučit s bezpoplatkovou filozofií, která je kdysi přilákala.
Velká banka definitivně zmizela z Česka. Toto logo už nikde neuvidíte

Velká banka definitivně zmizela z Česka. Toto logo už nikde neuvidíte

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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