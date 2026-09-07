Velká banka definitivně zmizela z Česka. Toto logo už nikde neuvidíte

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Začátkem září padla definitivní tečka za jednou z nejznámějších moderních bankovních značek na českém trhu. Raiffeisenbank dokončila finální fázi integrace Equa bank a převedla poslední klientské účty do svého standardního tarifu. Pro statisíce lidí, kteří si kdysi zvolili jednoduchost a bezpoplatkové bankovnictví, tak končí několikaleté přechodné období.
Modro-oranžové logo už nenajdete ani jako formální pozůstatek v platebních systémech. Zajímavostí je, že tuto barvu a grafiku proslavil v televizních reklamách herec Roman Vojtek, který se stal výraznou tváří kampaní Equa bank.
Celý proces slučování trval roky. Raiffeisenbank získala Equa bank již v roce 2021, právní fúzi dokončila na podzim 2022. Následovalo postupné stěhování uživatelů do nových aplikací, rušení poboček a sjednocování technických systémů. Ještě v první polovině loňského roku se lidé běžně setkávali se starým bankovním kódem 6100, který definitivně zanikl k 30. červnu 2023.
Co se změní v peněženkách klientů
Většina běžných uživatelů nepocítí ve svém denním bankovnictví žádný zásadní otřes. Nový tarif nazvaný Chytrý účet zachovává podstatnou část původních výhod. Číslo účtu zůstává stejné, kompletní historie transakcí se přenáší automaticky, zachovány jsou šablony plateb, trvalé příkazy i svolení k inkasům.
Vedení běžného účtu je nadále zcela zdarma bez jakýchkoliv podmínek obratu. V rámci základního balíčku dostávají klienti jednu debetní kartu bez poplatku, tuzemské elektronické platby zdarma a oblíbenou výhodu v podobě bezplatných výběrů ze všech bankomatů v Česku i zahraničí. Poplatek za další měnovou složku činí 29 korun měsíčně, online směnárna stojí 39 korun měsíčně.
Výrazná změna však čeká majitele prémiových Zlatých karet s cestovním pojištěním. Původní Zlatá karta Equa bank stála 99 korun měsíčně. Nový tarif Visa Gold nebo Mastercard Gold vyjde na 149 korun za měsíc, což představuje zdražení o 50 korun.
Banka zavádí přechodný mechanismus, aby klienti nepocítili skokový růst okamžitě. Zvýšený poplatek začne platit až od listopadu, zatímco v období od srpna do října zůstává cena pro bývalé klienty Equa bank zastropována na původních 99 korunách. Lidé se zlatou kartou tak mají dostatek času rozhodnout, zda jim pojištění a doplňkové služby za vyšší částku stále dávají smysl.
Od IC Banky přes Banco Popolare až k definitivnímu konci
Equa bank měla na českém trhu překvapivě dlouhou historii. Původně začínala už v roce 1993 pod názvem IC Banka, kterou spoluzakládal bývalý premiér Marián Čalfa. Později fungovala jako Banco Popolare, než získala v roce 2011 svůj finální název.
Dlouhá léta těžila z image vstřícné nízkonákladové instituce, která stála na jednoduchosti a transparentnosti. Přestože značka nyní z trhu zcela zmizela, podstatnou část jejích původních benefitů nová mateřská banka zachovala.
Dokončením zářijové migrace Raiffeisenbank potvrdila pozici jednoho z největších hráčů tuzemského finančního sektoru a definitivně uzavřela příběh jedné z nejznámějších moderních bankovních značek v České republice. Pro statisíce klientů to znamená konec éry, která slibovala bankovnictví bez zbytečných poplatků a komplikací.
Zdroje článku: Wikipedie, idnes.cz, tn.nova.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová