Velitel USS Abraham Lincoln je ve výplatě až třetí, předběhne ho i velitel křídla. Admirál má ročně navrch přes milion

Americké námořnictvo své platy netají. Tabulky DFAS pro rok 2026 uvádějí základní plat každé třídy podle odsloužených let a vedle nich stojí sazby příspěvku na bydlení, na stravu a leteckých příplatků. Po sečtení vychází roční balík, který lze porovnat napříč funkcemi. Následující výpočty se týkají lodi USS Abraham Lincoln s domovským přístavem v San Diegu a důstojníků, kteří mají rodinu. Za plavidlo v hodnotě desítek miliard korun přitom odpovídá jediný člověk a ten v součtu nekončí první.
Kdo na palubě Abrahama Lincolna velí lodi, letadlům a celé skupině
Abraham Lincoln tvoří jádro úderné skupiny Carrier Strike Group 3, zkráceně CSG-3. Samotnou loď a její posádku o více než pěti tisících lidech řídí velitel lodi v hodnosti Captain, tedy v platové třídě O-6. Stejnou třídu má velitel palubního leteckého křídla CVW-9, kterému se říká CAG. Křídlo podle oficiálního popisu námořnictva řídí úderné operace a spojuje stíhačky, elektronický boj, včasné varování, tankování ve vzduchu i záchranné prostředky. Označení „kapitán letky“, které se pro CAG v češtině objevuje, je proto zavádějící, protože CAG velí všemu, co z lodi vzlétá.
Nad oběma stojí velitel celé skupiny CSG-3, kontradmirál ve třídě O-7. Slovo „commander“ v názvu jeho funkce nemá nic společného s hodností Commander. Ta odpovídá třídě O-5, tedy zhruba podplukovníkovi. Současný kontradmirál převzal velení skupiny 11. 4. 2025, jak oznámilo samo námořnictvo.
Bydlení v San Diegu přidá admirálovi i kapitánovi přes 5 500 dolarů
Základní měsíční plat kapitána O-6 s osmnácti lety služby činí podle DFAS 13 115 USD, v přepočtu zhruba 310 000 Kč. Kontradmirál se stejně dlouhou službou má 16 818 USD, asi 398 000 Kč. Hodnost navíc mu tedy jen v základu přináší přes 3 700 dolarů měsíčně.
Ke všemu se přičítá příspěvek na stravu BAS, který dostává každý důstojník ve výši 328 USD měsíčně, a příspěvek na bydlení BAH podle místa a rodinného stavu. San Diego patří k nejdražším městům USA, takže BAH tam pro O-6 s vyživovanými osobami dosahuje 5 541 USD měsíčně a pro O-7 5 586 USD. Mezi oběma hodnostmi se tak bydlení liší jen o pár desítek dolarů. Federální dani z příjmu ani jeden z příspěvků nepodléhá, a do kapsy proto zůstává víc, než napovídá samotná částka.
Za rok to u kapitána s osmnácti lety služby dělá přibližně 227 800 USD, tedy asi 5,4 milionu korun. Kontradmirál na tomtéž místě dosáhne zhruba 272 800 USD, kolem 6,5 milionu korun. Rozdíl činí bezmála 45 000 dolarů, tedy přes milion korun ročně, a to bez jakýchkoli příplatků za bojové nasazení.
O kolik CAG předběhne velitele lodi díky létání
Mají-li velitel lodi i CAG stejnou třídu a stejný počet let ve službě, jejich základní plat je shodný. Rozhodují dvě věci. První je seniorita: kapitán s dvaceti odsloužené lety bere o 636 USD měsíčně víc než kapitán s osmnácti, za rok tedy přes 7 600 USD, v přepočtu kolem 180 000 Kč. Druhou jsou letecké příplatky. Běžná letecká pobídka pro důstojníky s více než čtrnácti lety letové služby činí 840 USD měsíčně a takzvané milestone billets v námořním letectvu nesou až 1 000 USD. CAG, který má za sebou stovky hodin v kokpitu palubních stíhaček, na ně má nárok prakticky automaticky. Velitel lodi, pokud sám není aktivní letec, nemá nárok na žádný z nich.
Podklad odhaduje náskok CAG na zhruba 9 500 USD ročně, asi 225 000 Kč. To odpovídá senioritě a rozdílu mezi oběma stupni leteckého příplatku, jako by velitel lodi nějaký příplatek také pobíral. Když velitel lodi žádný příplatek nemá, vychází přepočet výš: 7 632 USD za senioritu a 10 080 USD za roční leteckou pobídku dávají dohromady přibližně 17 700 USD. Ani jedna z variant ale neplatí automaticky, protože jde o konkrétní kombinaci odsloužených let a příplatků. CAG s dvaceti lety a leteckou pobídkou se tak dostane na zhruba 245 500 USD ročně, což je stále o desítky tisíc dolarů méně než u kontradmirála.
Kde začne platit Epic Fury, odpadá daň i ze základního platu
Operace Epic Fury zahrnuje Perský záliv, Arabské moře a Ománský záliv. Důstojníci v ní mají nárok na příplatek za bezprostřední nebezpečí IDP ve výši 225 USD měsíčně. Když je loď mimo domovský přístav déle než třicet dní a důstojník je odloučen od rodiny, přidává se příspěvek za odloučení 300 USD měsíčně. Obě položky dohromady dělají 6 300 USD za rok.
Proti ročním příjmům přes dvě stě tisíc dolarů je to málo. Větší váhu má daňové zvýhodnění v bojové zóně, díky kterému je od federální daně osvobozen i základní plat, a to až do stanoveného stropu. U seniorního důstojníka může úspora dosáhnout desítek tisíc korun měsíčně, takže daňová úleva vydá víc než oba příplatky dohromady.
Proti českému plukovníkovi bere Američan třikrát tolik už v základu
Český plukovník má od ledna 2026 služební tarif 102 000 Kč měsíčně, brigádní generál 112 290 Kč. Americký kapitán O-6 s osmnácti lety služby dostává jen na základním platu přibližně trojnásobek plukovnického tarifu. K tomu pobírá nezdaněné příspěvky na bydlení a stravu, které v českém systému přímou obdobu nemají.
Civilní letectví nastavuje laťku výš než armáda. Kapitán na dálkových linkách velkých amerických dopravců má v roce 2026 hodinovou sazbu téměř 484 USD. Špičkový civilní pilot se na vrcholu kariéry dostane na roční příjem přes 13 milionů korun, tedy zhruba na dvojnásobek kontradmirálových 6,5 milionu. Námořnictvo si zkušené letce udržuje prestiží, vyhlídkou na velitelskou kariéru, důchodovým zabezpečením a stálými benefity, protože soukromé dopravce platem nepřebije.