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Velikonoční ostrov: Nové poznatky boří předchozí tvrzení o ekocidě ostrova. Na vině jsou hlodavci a otrokáři

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Malinký, ale přesto záhadný Velikonoční ostrov, zvaný také jako „Rapa Nui“, skrýval mnoho tajemství. Ostrov je známý především kvůli kamenným sochám, které vytvořili tamní obyvatelé. Co stálo za zánikem tehdejší civilizace?
Velikonoční ostrov: Nové poznatky boří předchozí tvrzení o ekocidě ostrova. Na vině jsou hlodavci a otrokáři

Velikonoční ostrov: Nové poznatky boří předchozí tvrzení o ekocidě ostrova. Na vině jsou hlodavci a otrokáři

Zdroj: steve100 / Depositphotos
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