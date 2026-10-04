Velbloudům píchají botox do pysků a silikon do hrbů. Saúdský festival krásy nabídl výhry za zhruba 1,3 miliardy korun

Reklama
Velbloudům píchají botox do pysků a silikon do hrbů. Saúdský festival krásy nabídl výhry za zhruba 1,3 miliardy korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na pouštních přehlídkách krásy v Perském zálivu porota boduje tvar pysku a velikost hrbu, a na tyto dva znaky míří zakázané injekce. Velká studie ze Saúdské Arábie ukázala, že úpravy nejsou ojedinělé. Zvířatům přitom hrozí záněty, infekce i neplodnost.
Velbloudům píchají botox do pysků a silikon do hrbů. Saúdský festival krásy nabídl výhry za zhruba 1,3 miliardy korunZdroj: Foto: Rifat Yakan - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 04.10.2026 18:27
Reklama
Černé kuře je proti němu obyčejné. Ptakopysk nosí v chlupech duté kuličky pigmentu, jaké nemá žádný ze 126 savců
Americký časopis dal Strahov mezi 26 nejpůsobivějších knihoven světa. Schody za falešnými knihami Češi většinou nevidí
Zahraniční cestovatelské redakce se ke Strahovské knihovně pravidelně vracejí, domácí návštěvník sem často...
John Lennon se podepsal vlastnímu vrahovi pár hodin před smrtí. Ta deska se pak prodala za víc než 20 milionů korun
Po střelbě zůstala deska ležet u vchodu do Dakoty a sebral ji náhodný kolemjdoucí. Od té doby prošla rukama...
Na poli u budoucí D35 ležel denár, jaký v Česku nikdo neviděl: rozbor ukázal 96 % stříbra a bavorský vzor
Dobrovolník s detektorem ji zvedl z rozorané ornice na trase budoucí dálnice u Klenice. Váží 0,85 gramu,...
Vědci vylili do Mainského zálivu 62 500 litrů žíraviny s pH 14: na planktonu ani bakteriích se to neprojevilo
Loď u Cape Codu pustila do otevřeného moře hydroxid sodný obarvený na sytě červeno a výzkumníci pak skvrnu...
Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.Všechny články tohoto autora →
Dvoutýdenní miminko s náušnicemi? Piercer otce s kočárkem odmítl, doporučená hranice je až kolem tří měsíců
Centrum Extra: Ženy
dnes, 19:44
2 min
Tělo dává před smrtí znamení, popisuje lékařka Kathryn Mannix. Pár dní před koncem může přijít náhlé zlepšení
Centrum Extra: Ženy
dnes, 19:43
2 min
Týden podle hvězd: Co bylo pohodlné, začne být těsné. Některá znamení čeká překvapivé vystřízlivění
Žena.cz
dnes, 19:40
Módní bilance týdne: Vignerová v hadím vzoru trefila jackpot, Hocek dorazila rovnou z fitka
Žena.cz
dnes, 19:40
Proměna, které se nechce věřit: Clibbon během 14 měsíců shodil 25 kilo a na kulturistických závodech bral bronz
Centrum Extra: MMA
dnes, 19:39
2 min
Reklama
Inspekce varuje před oblíbeným salátem. Našli v něm smrtící bakterii, nejezte ho, varují
Trendy svět
dnes, 19:39
2 min
Kultovní Krvavý sport s Van Dammem prý vycházel ze skutečnosti. Důkazy chybí i skoro čtyřicet let po premiéře
Centrum Extra: MMA
dnes, 19:37
2 min
Železné svaly ve spodním prádle: Maria Kudaeva ukázala formu, se kterou zazářila na amatérském mistrovství Ruska
Centrum Extra: MMA
dnes, 19:37
1 min
Nejdřív mu nasadil zpátky chránič zubů, pak do něj dál bušil. Hrdinou videa z MMA je nejspíš Kanaďan Derek Parker
Centrum Extra: MMA
dnes, 19:36
2 min
Je jí přes sedmdesát a má na kontě Guinnessovy rekordy. Wendy Ida po útěku z násilného vztahu shodila 31 kilogramů
Centrum Extra: MMA
dnes, 19:36
2 min
Reklama
Manžel Ewy Farne promluvil o těžkém období ještě před rozchodem. Přiznal deprese, úzkosti i osamění
EXTRAINFO.cz
dnes, 19:35
3 min
Zaplacená pokuta 36 eur ve Vídni nemusí být konec. Za stejné stání vám město dopočítá i parkovné, a to z jiného úřadu
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:35
3 min
Na STK v roce 2026 hrozí horší věc než ztratit malý techničák. Nesvítící brzdová světla znamenají odtah na vaše náklady
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:34
3 min
Vémola udělal s Monikou další krok. Tentokrát už nešlo jen o společný večírek
EXTRAINFO.cz
dnes, 19:34
1 min
Dálkové topení z mobilu může přestat být zdarma. Volkswagen ID. ho dává na dva roky, Škoda na deset let
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:33
3 min
Reklama
Elektromobil z domácí zásuvky v Česku poráží LPG, které tlačí Dacia. Stovka kilometrů vyjde na 110 Kč místo 147
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:33
3 min
Obytný box Coyot GT za necelých 140 tisíc se po výletu sundá a uloží do garáže. Utáhne ho i Fabia s litrovým motorem
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:32
4 min
Roční auto místo nového ušetří až 30 procent. Pozor, víc než polovina mladých ojetin už má za sebou škodní událost
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:31
3 min
MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelů
Trade-off
dnes, 19:31
1 min
Angínu můžete začít krotit z kuchyňské linky: jedlá soda a sůl v šálku vody, kloktání každé tři hodiny
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 19:30
2 min
Reklama
Jedna minuta denně a každý prst za jiný orgán: podle čínské medicíny hlídá malíček ledviny a palec srdce s plícemi
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 19:30
3 min
Bobkový list na bolavé nohy i vysoký cukr: z šesti slibovaných účinků mají dva otazník i podle vlastních zastánců
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 19:28
3 min
Oregano a rozmarýn prý chrání před cukrovkou a pomáhají hubnout. U dvou ze čtyř dalších slibů ale chybí potvrzení
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 19:25
3 min
Do půlnoci do postele, připomněl synům Gary Speed. Bývalý trenér Walesu ve 42 letech zemřel bez dopisu na rozloučenou
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:23
2 min
Fanoušci Plzně nechápali, proč jim reprezentant Hubník utekl do Olomouce. Kvůli synovi oželel plat 2,5 milionu
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:22
2 min
Reklama
Hokejová dvojčata Dvořák a Pouzar slavila dvě zlata z MS. Pak je naráz dostihly zhoubné nemoci, přežil jen jeden
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:21
2 min
Úsporný Peugeot 408 v Česku skoro nikdo nechce. V Severní Makedonii přitom vyhrál měsíční žebříček prodejů
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:19
3 min
Továrna na autožárovky z Pabianic přečkala okupaci i socialismus. Pod americkým majitelem nevydržela ani dva roky
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:19
3 min
Evropě vládne auto od 339 900 Kč. Dacia Sandero porazila Golf i Teslu, přestože jí registrace klesly o víc než desetinu
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:18
3 min
Nové čínské auto zaujme trh sotva na tři měsíce. Viceprezident BYD přiznal, že šílené tempo neukočírují ani oni
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:17
3 min
Reklama
Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisů
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:17
4 min
Žluté Lamborghini bez motoru a s nosností 22 kilo. Dětský kočárek z limitky stojí v Británii 85 tisíc korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:16
3 min
Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Extrafit.cz
dnes, 19:15
4 min
Trenér Augusta chce změnit mentalitu Sparty. Chlapíkova lajna má 18 bodů, čtvrtá lajna dohromady jen dva
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:13
3 min
Zlínští Berani jsou poslední a na zimák chodí skoro o třetinu méně lidí. Klub prý volá hráče, které sám pustil
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:13
2 min
Reklama
Rychlé jogurtové bagely: domácí žravé pečivo hotové za chvíli a ideální ke snídani, svačině i večeři
Cooky.cz
dnes, 19:13
4 min
Real Madrid udal Barcelonu u UEFA a přiložil 500 stran. Kvůli kauze Negreira jí hrozí vyřazení z Ligy mistrů
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:12
4 min
Šulc hraje s edémem v koleni, který měl léčit tři měsíce o berlích. Trenér Denia ho po červené kartě s Anglií hájí
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:11
3 min
Moskva má nad Polskem méně prostoru: švédské Gripeny budou hlídat letiště, kudy teče 18 000 tun pomoci Ukrajině měsíčně
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:10
3 min
Lukašenko slibuje Kremlu, že ho nikdy nezradí. Ruští jestřábi ho přesto mají za oportunistu, který šetří vlastní armádu
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:09
3 min
Reklama
Reklama
Mrazivé detaily brutální vraždy modelky. Lebku našli uvařenou v hrnci se zeleninou
Ručníky po třech použitích a lůžkoviny po dvou týdnech: kdy je čas na praní podle hygieniků
Martin Zounar ukázal fanouškům novou figuru. Na Instagramu zveřejnil vtipné video v trenýrkách
S kým žije Václav Neužil: Manželku Lenku si lidé často pletou s její slavnou sestrou
Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit
Reklama
Reklama