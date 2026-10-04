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Velbloudům píchají botox do pysků a silikon do hrbů. Saúdský festival krásy nabídl výhry za zhruba 1,3 miliardy korun

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Na pouštních přehlídkách krásy v Perském zálivu porota boduje tvar pysku a velikost hrbu, a na tyto dva znaky míří zakázané injekce. Velká studie ze Saúdské Arábie ukázala, že úpravy nejsou ojedinělé. Zvířatům přitom hrozí záněty, infekce i neplodnost.
Velbloudům píchají botox do pysků a silikon do hrbů. Saúdský festival krásy nabídl výhry za zhruba 1,3 miliardy korun

Velbloudům píchají botox do pysků a silikon do hrbů. Saúdský festival krásy nabídl výhry za zhruba 1,3 miliardy korun

Zdroj: Foto: Rifat Yakan - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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