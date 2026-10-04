Velbloudům implantují protézy do hrbů a botox do rtů. Na pouštních soutěžích krásy rozhoduje tvar pysku, za výhru je 60 milionů dolarů

O necelé tři týdny později přišla zpráva, která otřásla celým odvětvím: dvacet velbloudů bylo diskvalifikováno kvůli zakázaným estetickým zásahům, od botoxu v pyscích přes svalové relaxanty až po augmentaci hrbů silikonem a dalšími materiály.
Případ z Al Musannah ovšem nepřekvapil nikoho, kdo sleduje velbloudí soutěže krásy v Perském zálivu. Tyto přehlídky dávno přerostly folklorní tradici a proměnily se v tvrdý investiční byznys, kde tvar pysku nebo objem hrbu rozhoduje o výhrách v řádu stovek milionů rijálů. A kde se točí takové peníze, tam se najdou i lidé ochotní přírodu „doladit“ injekční stříkačkou.
Proč právě pysky a hrby rozhodují o vítězství
Porota na velbloudí mazajně posuzuje desítky detailů, ale několik znaků vyčnívá nad ostatní. Ideální soutěžní velbloud má podle odborníků, kteří spolupracovali s ománskou federací na vývoji bodovacího systému, velkou vzpřímenou hlavu, dlouhé spuštěné pysky zakrývající zuby, rozštěpený horní ret, výraznou bradu, široký protáhlý nos a nápadné řasy. K tomu patří elegantní krk, přirozeně lesklá srst čisté barvy a mohutný hrb uložený ve „správné“ zadní pozici.
Právě pysky a hrb fungují jako nejsnáze čitelné vizuální markery. Porotce je vyhodnotí na první pohled, a právě proto se staly hlavním cílem manipulací. Botulotoxin uvolní svalstvo pysku, takže působí plněji, měkčeji a více svěšeně. Výplně, silikon či olejové injekce zvětší objem hrbu a dodají mu žádaný tvar. Hormonální preparáty pak mění celkovou muskulaturu a proporce těla. Čím přesněji soutěžní pravidla definují ideální vzhled, tím silnější je pokušení části chovatelů tyto znaky uměle „dovyrobit“ místo trpělivého šlechtění.
Stovky milionů rijálů: ekonomický motor velbloudí krásy
Rozměr finančních odměn vysvětluje, proč se podvod vyplácí riskovat. Saúdský Festival krále Abdulazíze, největší soutěž svého druhu na světě, v desátém ročníku zakončeném 3. ledna 2026 nabídl celkovou výhru přesahující 200 milionů saúdských rijálů, tedy v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun. Odborný přehled publikovaný ve
Frontiers in Veterinary Science u vrcholných ročníků pracuje dokonce s hranicí 300 milionů rijálů.
Samotné ceny za umístění přitom tvoří jen část příjmů. Festival funguje současně jako obří trh:
saúdská tisková agentura SPA uvádí, že během posledního ročníku se prodalo téměř devět tisíc velbloudů a jednotlivé obchody dosáhly až patnácti milionů rijálů, přibližně sto milionů korun za jediné zvíře. Vítězství v soutěži krásy tak dramaticky zvyšuje tržní hodnotu celého chovu. Jeden dobře tvarovaný pysk může majiteli přinést mnohonásobek toho, co zaplatil za zakázaný zákrok. Sedm procent podvodníků: manipulace jako systémový problém
Ománský případ z února 2026 zapadá do vzorce, který se opakuje minimálně od roku 2018, kdy saúdská soutěž vyřadila dvanáct velbloudů kvůli botoxu. Ve stejném roce ománská federace OCRF prostřednictvím svého mluvčího přiznala, že v soutěžích krásy tehdy neexistovaly oficiální testy na steroidy ani stimulanty.
Od té doby se kontroly zpřísnily. Saúdský festival nasadil sonografii, rentgen, laboratorní rozbory a specializované veterinární komise. Polní studie provedená na sedmém ročníku Festivalu krále Abdulazíze prozkoumala 12 385 velbloudů a odhalila 943 případů různých forem manipulace, tedy 7,6 % všech vyšetřených zvířat. Ultrazvuk se ukázal jako rychlý, bezpečný a v terénu praktičtější nástroj než radiografie či termografie, zejména při hromadném screeningu stovek zvířat denně.
Sankce se rovněž zostřily. SPA v roce 2018 popsala vyřazení pěti soutěžících a třísezónní zákaz účasti, dokud neuhradí uloženou pokutu. Provinilci byli veřejně označeni; v prostředí, kde prestiž znamená vše, jde o citelný trest. Přesto se metody podvodů vyvíjejí rychleji než schopnost je odhalovat. Veterinární odborníci upozorňují, že detekce vyžaduje zkušený personál a kombinaci vizuální kontroly, zobrazovacích metod a laboratorních testů.
VIDEO Co zakázané zákroky dělají s tělem velblouda
Za estetickými úpravami se skrývají reálné zdravotní následky. Botox v pysku způsobuje otoky, záněty a dočasnou i trvalejší poruchu funkce; zvíře může mít problém s příjmem potravy. Výplně a silikon vedou ke granulomům, nekrózám, abscesům a infekcím. U augmentace hrbu hrozí systémová toxicita a změna pohybu.
Hormonální manipulace zasahují ještě hlouběji. Odborné zdroje dokumentují abnormální růst kostí a svalů, maskulinizaci samic, zvětšení klitorisu, behaviorální změny a zvýšený výskyt neplodnosti. Zvířata se stávají obětí kalkulace, v níž krátkodobý estetický efekt převáží nad dlouhodobým zdravím.
Evropská paralela: i výstavy psů bojují s manipulací vzhledu
Analogii můžeme hledat ve výstavách psů.
ČMKU výslovně zakazuje úpravy měnící strukturu, barvu či tvar srsti, kůže nebo čenichu; porušení vede k okamžitému vyloučení. Mezinárodní kynologická federace FCI od ledna 2025 dále zpřísnila účast psů s kupírovanými ušima a ocasy u plemen, kde to standard nepředpokládá. Evropský přístup se posouvá směrem k důslednější ochraně přirozeného vzhledu zvířat. Injekční kosmetické úpravy hospodářských zvířat v tomto regulačním prostředí nemají obdobu.
Dvacet diskvalifikovaných velbloudů v Al Musannah tak představuje jen viditelný vrchol problému, který sahá hluboko do ekonomiky celého odvětví. Dokud bude jediný hrb stát víc než luxusní nemovitost, budou se nacházet chovatelé ochotní sáhnout po stříkačce.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková