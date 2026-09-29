Vejce vydrží čerstvá až 5 týdnů. Stačí je v lednici uložit 1 jednoduchým způsobem

Většina domácností nechá vajíčka v lednici přesně v poloze, v jaké dorazila z obchodu. Tedy oblou stranou dolů a špičatým koncem vzhůru. Přitom stačí jediná drobná změna a vejce vydrží čerstvá mnohem déle, než byste čekali. Nepotřebujete k tomu žádnou speciální nádobu ani drahou pomůcku. Rozhoduje jen to, jakým směrem je do lednice položíte.
Otočte vejce špičkou dolů
Klíč k delší trvanlivosti se skrývá v tom, kterou stranou vejce leží. Správně mají mířit špičkou dolů a širší zaoblenou částí nahoru. Právě v tom tupém konci se totiž ukrývá malá vzduchová bublina. Když vejce položíte špičkou dolů, tahle vzduchová kapsa zůstane nahoře a žloutek se udrží pěkně uprostřed.
To má svůj smysl. Dokud žloutek plave ve středu vejce, obklopuje ho bílek, který funguje jako přirozená bariéra proti bakteriím. Ve chvíli, kdy žloutek přestane držet uprostřed a přisune se ke stěně skořápky, o tuhle ochranu přichází a rychleji podléhá zkáze. Otočení špičkou dolů je tedy ten jednoduchý způsob, jak žloutek udržet v bezpečné poloze co nejdéle.
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Skoro každá chladnička má na dvířkách plastový držák s prohlubněmi na vejce. Vypadá to prakticky, jenže je to vlastně to nejméně vhodné místo v celé lednici. Při každém otevření dveří se teplota kolem vajec prudce změní a právě výkyvy teplot jim škodí ze všeho nejvíc.
Vejce potřebují klid a stálou teplotu. Nejlépe jim proto bude vzadu na některé z polic, kde se chlad tolik nemění. Ideální rozmezí se pohybuje kolem 5 až 8 °C. Když vajíčka přesunete ze dveří dovnitř lednice, uděláte pro jejich čerstvost víc, než by se zdálo.
Skořápku před uložením nikdy nemyjte
Možná máte pocit, že koupená vejce je před uskladněním dobré opláchnout. Opak je pravdou. Čerstvě snesené vejce si na skořápce nese vlastní ochranu, jemný povlak zvaný kutikula. Ten zaslepí drobné otvory ve skořápce a nepustí bakterie dovnitř. Voda tuhle ochranu smyje a vejce se pak kazí rychleji.
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Skořápka přitom není žádná pevná hradba. Prostupují ji tisíce nepatrných otvorů, které vejci umožňují výměnu vzduchu, a stejnou cestou se dovnitř může dostat i salmonela. Mokrá skořápka riziko ještě zvyšuje, protože ve vlhku se snáz tvoří plísně. Suché a neomyté vejce proto vydrží nejdéle.
Po deseti dnech je znovu obraťte
Jedno pravidlo platí i pro správně uložená vejce. Pokud je nespotřebujete zhruba do deseti dnů, vyplatí se je v držáku obrátit. Žloutek by se totiž po delší době mohl přichytit ke skořápce a tím se otevírá cesta bakteriím.
Starší vejce navíc raději nenechávejte na snídani naměkko. Zhruba po deseti dnech od nákupu je lepší používat je na vaření a pečení, kde projdou tepelnou úpravou. Do bábovky, na omeletu nebo do těsta se hodí naprosto skvěle.
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Nejste si jistí stářím vajíčka? Pomůže jednoduchý test se sklenicí vody. Čerstvé vejce klesne ke dnu a zůstane ležet. Pokud se postaví na špičku nebo zůstane viset mezi dnem a hladinou, má už něco za sebou a využijete ho radši na pečení. Vejce, které plave na hladině, patří rovnou do koše.
Jednoduchý test se sklenicí vody rychle prozradí, jak staré vejce doopravdy je. Ilustrační foto.
Chování vejce ve vodě přehledně shrnuje následující tabulka:
Chování vejce ve vodě Co to znamená Klesne ke dnu a zůstane ležet Vejce je čerstvé Postaví se na špičku nebo zůstane viset ve vodě Vejce už má něco za sebou, vhodné spíš na pečení Plave na hladině Patří rovnou do koše Přečtěte si také: Kdo smaží vajíčka na rozpáleném oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři je dělají úplně jinak
Na každém obalu najdete datum snášky a od něj výrobce garantuje kvalitu po dobu 28 dnů. Když ale vejce skladujete popsaným způsobem, dají se podle odborníků bez obav sníst ještě zhruba pět týdnů po snesení. Uložení špičkou dolů, dovnitř lednice a do sucha vám tak pár týdnů čerstvosti navíc přinese prakticky zadarmo.
Zdroje: https://www.ceskavejce.cz/skladovani-a-doporuceni/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-skladovat-vejce-30000517.html, https://www.denik.cz/zdravi/patri-vejce-do-lednice-vetsina-cechu-je-dava-na-spatne-misto-21220726.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-dlouho-vydrzi-vejce-v-lednici-rady-a-tipy/, https://zeny.iprima.cz/skladovani-vajec-spickou-dolu-470197