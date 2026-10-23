Vejce od špatně živené slepice nemusí nijak zapáchat. Prozradí ho bledý žloutek, který se hned rozteče

Vejce od špatně živené slepice nemusí nijak zapáchat. Prozradí ho bledý žloutek, který se hned roztečePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vejce od špatně živené slepice nemusí nijak zapáchat. Prozradí ho bledý žloutek, který se hned roztečeZdroj: Foto: Aline Ponce - licence CC0
Článek byl publikován 23.10.2026 09:07
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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