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Vejce Benedikt: Základ každého správného brunche zmáknete i doma. Ale chce to kvalitní suroviny!

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New York, konec 19. století. Servíruje se pokrm, který vznikl, protože si jeho tvůrce nedokázal vybrat z jídelního lístku. Drobností zůstává, že se neví, kdo byl ten tvůrce. Důležitější je ale to, jak to chutná a že je to nejspíš nesmrtelné.
vejce benedikt s holandskou

vejce benedikt s holandskou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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