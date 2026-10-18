Vejce Benedikt: Základ každého správného brunche zmáknete i doma. Ale chce to kvalitní suroviny!

Tohle snídaňové jídlo si podmanilo snad celý vyspělý svět. Jakmile se jde na snídani nebo na brunch, vejce Benedikt v nabídce pravděpodobně nebude chybět. Přitom stačí pár surovin a paráda je na světě.
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Kde se vzala ikona dokonalého brunche?
Existují minimálně dvě verze příběhu, jak tahle dobrota spatřila světlo světa. První mluví o hotelu Waldorf Astoria a roce 1894. Tady ji měl stvořit lehce rozmlsaný burzovní makléř Lemuel Benedict. Nedařilo se mu totiž na jídelním lístku najít nic, co by ho uspokojilo v situaci, kdy mu nebylo zrovna do zpěvu. Při kocovině.
Vejce Benedikt nejsou hipsterský hit z posledních let. Jejich historie sahá až do 19. století.
Tak si poručil opečené pečivo, ztracené vejce, šunku a holandskou omáčku. Vrchní číšník nad tím nápadem užasl a pokrm za chvíli získal neochvějné místo ve stálém menu.
Jiný příběh zmiňuje restauraci Delmonicos, kde se mělo tohle jídlo stát jídlem pro paní LeGrand Benedictovou. Ta si taky nedokázala vybrat z menu. A trvala na tom, že si dá vejce. Kuchař zaimprovizoval… A dál už to znáte.
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Čtyři suroviny, snídaně šampiónů
Vejce Benedikt není složité jídlo, když jde o suroviny. Základ tvoří opečené křupavé pečivo – originál staví na snídaňovém muffinu (nenechte se zmást, není sladký), ale neuškodí mu ani žemle nebo toastový chleba. Zbytek ingrediencí už ale tak volná disciplína není.
Pokud si chcete na tomhle gastronomickém skvostu pochutnat i doma (samozřejmě levněji než venku), máme pro vás dobrou zprávu. Když si zrovna nebudete chtít připravit vlastní holandskou omáčku, zcela jistě to celé zvládnete dát dohromady. A ano, holandská omáčka se dá sehnat hotová.
Nejnáročnější na celé přípravě je uvařit ztracená vejce. Protože holandskou omáčku už dnes můžete bez problémů koupit.
Co potřebujete (na 4 porce): 4 čerstvá vejce, 2 anglické muffiny nebo toastový chléb, 4 plátky šunky, holandskou omáčku, pepř a sůl
Jak na to?
- Připravte si ztracená vejce – osolte vodu v hrnci, přidejte lžíci octa, přiveďte ji těsně pod bod varu a lžící vytvořte vír. Vejce si rozklepněte do misky a pošlete ho zlehka do středu víru. Vařte je 3–4 minuty, vytáhněte je děrovanou naběračkou a dejte je do studené vody, aby se bílek zatáhl. Pak je osušte papírovou utěrkou.
- Na másle (nebo nasucho) si opečte pečivo a trochu si přihřejte holandskou omáčku.
- Pak už to jen dejte dohromady – na pečivo dejte plátek šunky, ztracené vejce a dvě lžíce omáčky.
Při přípravě se nebojte experimentovat. Originál je sice jeden, ale špenát nebo losos se sem taky hodí!
Máte rádi vejce Benedikt? A jaká je vaše nejoblíbenější součást brunche? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem!
Použité zdroje:
• www.jsmekocky.cz/clanek/redakce/zajimavosti/vejce-benedikt-priprav-si-snidanove-blaho-z-new-yorku-19-stoleti
• www.ophdenver.com/origin-of-eggs-benedict
• www.whatscookingamerica.net/eggs/eggbenedict.htm