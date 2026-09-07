Vědomostní test podle pořadu Na lovu: Plný počet bodů bude známkou mimořádného přehledu

Připravili jsme kvíz pro ty, kteří vědomostní soutěže nesledují jen tak napůl a u Na lovu si dost často řeknou: tohle bych dal. Čeká vás deset otázek z různých oblastí. Historie, přírodní vědy, kultura, zeměpis, zkrátka směs, jaká umí člověka rychle vrátit na zem.
Vědomostní soutěž Na lovu patří už několik let k oblíbeným stálicím televizního programu. Princip je přitom jednoduchý, skupina soutěžících se snaží společnými silami získat co nejvyšší částku, zatímco proti nim stojí jeden z obávaných lovců. Právě jejich neuvěřitelný všeobecný přehled, rychlost a schopnost zachovat chladnou hlavu pod časovým tlakem dělají ze soubojů napínavou podívanou. Pořad na Nově stále pokračuje a aktuálně běží jeho devátá série. Na In-Lifestyle jsme si pro vás nachystali otázky z různých oborů, stejně jako tomu je v soutěži.
Na lovu: soutěž, která z diváků dělá soutěžící
Velkou část popularity pořadu nesou sami lovci. Nejsou to anonymní protivníci za pultem, ale výrazné osobnosti, které si diváci rychle zapamatovali. Doktor Vševěd, občanským jménem Jiří Martínek, je historik, pedagog a fotograf. Působí klidně, někdy až stoicky. Kvízová dáma Dagmar Jandová je meteoroložka a její zdánlivé váhání umí být matoucí, často už odpověď dávno má.
Kalkulátor, tedy Jakub Kvášovský, učí matematiku a zeměpis na základní škole. Do hry přidává humor a poznámky, které soutěž trochu odlehčí, ale ani on není bezchybný. Sám říká, že ho dokážou zaskočit i otázky z oborů, k nimž má jinak blízko. Pan Lišák, Václav Slabyhoudek, vystudoval práva a evropská studia na Univerzitě Karlově. Odpovídá rychle, ostře, bez zbytečných okolků. A Bandita, Libor Šimůnek, se k pořadu dostal původně jako soutěžící. Kvízy ho bavily natolik, že dnes sedí na druhé straně.
Fotokvíz o českých zpěvácích: Úkolem je poznat 10 slavných umělců podle jediného snímku
Belladona, Viktorie Mertová, patří k nejvýraznějším tvářím novější sestavy. Je pohotová, zábavná a podle dostupných informací uměla číst už ve třech letech. V roce 2022 získala od diváků titul Objev roku. Od té doby si své místo mezi lovci drží bez větších pochybností. Přesto platí, že ani lovci nejsou stroje. Občas chybují, špatně odhadnou otázku nebo prostě sáhnou vedle. A soutěžící už několikrát ukázali, že porazit se dají. Není k tomu potřeba znát úplně všechno. Pomůže široký přehled, pár rychlých asociací a hlavně schopnost nezpanikařit ve chvíli, kdy odpověď visí někde na kraji paměti. Tak co, troufnete si na otázky, se kterými by měli problém i lovci? Zkuste si náš kvíz.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Nova, Český rozhlas, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Eurofiscali, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Vědomostní test podle pořadu Na lovu: Plný počet bodů bude známkou mimořádného přehledu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.