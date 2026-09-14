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Vědomí domova

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Kříž starých vzpomínek je někdy zatraceně těžký. Nostalgie mě, zcela bez ohlášení a docela brutálně, znovu přepadla ve chvíli, kdy jsem zaparkoval na malém parkovišti pod zámkem, poté, co jsem nechal za sebou starý Ovčín i se všemi dávnými vzpomínkami.
Vědomí domova

Vědomí domova

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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i60.cz
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