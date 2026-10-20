Vedle jejich lodi došlo k ničivé explozi. Manželé neváhali zasáhnout a vlastními silami zachránili 14 lidí

Co se z počátku zdálo jako poklidná plavba po jezeře, se změnilo v hotovou noční můru. Nedaleko kotvící hausbót vzplál a přes jeho palubu se hrnuli lidé se snahou o záchranu.
Manželský pár si užíval poslední letní dny na jezeře, když najednou uslyšeli ránu a nedaleko vzdálený hausbót byl najednou celý v plamenech.
Jejich pohotová reakce pomohla zachránit 14 lidí, kteří mohou děkovat osudu, že jim do cesty poslal tak ochotné a pozorné pomocníky. Díky nim měla celá událost šťastný konec. Adrenalinová plavba
Chvíle klidu a pohody přerušila hlasitá rána následovaná téměř okamžitě ohromným množstvím plamenů požírajících celou loď.
Zatímco se nešťastní cestující hausbótu začali vrhat přes palubu ve snaze se zachránit, pohotový manželský pár začal okamžitě jednat a obětem nehody se vydal na pomoc. Z vody vytáhl 14 lidí z celkem 25 cestujících. Co způsobilo explozi
Na hausbótu se nacházelo celkem 25 lidí včetně malých dětí a dvouměsíčního miminka, kteří chtěli využít poslední letní dny a strávit čas společně na vodě.
Chvíle radosti však přerušil výbuch doprovázený spoustou plamenů. Podle odhadů nejspíš explodoval motor. Kvůli rychle se šířícímu požáru však cestující měli jen pár minut na evakuaci.
Pomoc obětem nehody
Manželský pár poblíž plující na lodi ihned spěchal lidem na pomoc. Vyhodili z lodě nafukovací matraci, která jim posloužila jako záchranná plošina, a s její pomocí
dopravili nešťastné cestující v pořádku na břeh. Z vody se jim podařilo zachránit celkem 14 lidí z 25. Zbytek dokázal na břeh doplavat svépomoci. Tam došlo ke šťastnému shledání všech přítomných.
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VIDEO Nehoda se obešla bez zranění
Tito lidé měli ten den opravdové štěstí v neštěstí, protože nikdo nebyl nijak zraněn. I přes to, jak byla celá událost náhlá a děsivá,
se všem podařilo vyváznout v naprostém pořádku. Vznícení motoru však zapříčinilo, že celý hausbót během pár minut zcela shořel a nakonec se potopil na dno jezera. Na tento zážitek budou všichni přítomní nejspíš ještě dlouho vzpomínat.
Zdroj:
Inside Edition
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Manželé byli svědkem exploze na vedlejší lodi. Podařilo se jim svépomocí zachránit 14 lidí pochází z webu Světkreativity.