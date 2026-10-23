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Věděli jste, že toaletní papír by se neměl skladovat v koupelně? Tady je 1 místo, kam patří

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Dennívýzva
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Když je toaletní papír v akci, sáhne leckdo rovnou po největším balení. […]
Věděli jste, že toaletní papír by se neměl skladovat v koupelně? Tady je 1 místo, kam patří

Věděli jste, že toaletní papír by se neměl skladovat v koupelně? Tady je 1 místo, kam patří

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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