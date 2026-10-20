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Věděla, že vztah je průšvih, ale zůstávala dál. Bára Basiková po třech rozvodech přiznala, co ji drželo v nefunkčních manželstvích

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Dennívýzva
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Zpěvačka v sérii rozhovorů kolem svého dokumentu poprvé souhrnně pojmenovala, proč ve všech třech manželstvích zůstávala déle, než měla.
Věděla, že vztah je průšvih, ale zůstávala dál. Bára Basiková po třech rozvodech přiznala, co ji drželo v nefunkčních manželstvích

Věděla, že vztah je průšvih, ale zůstávala dál. Bára Basiková po třech rozvodech přiznala, co ji drželo v nefunkčních manželstvích

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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