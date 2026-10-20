Věděla, že vztah je průšvih, ale zůstávala dál. Bára Basiková po třech rozvodech přiznala, co ji drželo v nefunkčních manželstvích

Bára Basiková se letos vrátila do veřejného prostoru způsobem, který nečekala ani ona sama. VIP život připomíná, že je hlavní hrdinkou časosběrného dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové. Ten získal diváckou cenu na karlovarském filmovém festivalu a od září běží v českých kinech. Také ale
otevřel kapitoly života, o kterých zpěvačka dosud mluvila po kouskách. Teprve teď je složila dohromady. V rozhovoru pro Marianne Talk řekla větu, která shrnuje tři rozvody do jednoho vzorce: „Naivita, touha nebo přání.“ Všechna manželství měla podle ní skončit dřív. Byla to škoda času a energie. Hlad po lásce, který začal v dětství
Tři slova, která zpěvačka použila, zní abstraktně, dokud je člověk nepoloží vedle toho, co Basiková říká jinde. V aktuálním rozhovoru pro Proženy mluví o nedostatku lásky v dětství, silné vazbě na otce a nízkém sebevědomí, které ji provázelo celý dospělý život.
Kvůli tomu „hledala lásku všude možně“ a na muže měla „velmi nízké nároky“. Nebyla to slabost v klasickém slova smyslu. Byl to deficit, který se opakoval v každém dalším vztahu: potřeba být přijatá převážila nad signály, že něco nefunguje. V rozhovoru pro Heroine to navíc zarámovala šířeji: její příběh je podle ní „příběhem spousty žen a holek“. Ne výjimka, ale vzorec.
Zajímavé je, jak se její pohled na jednotlivá manželství v čase proměňoval. V roce 2021 v Marianne označila za emočně nejtěžší poslední rozvod s Petrem, protože ho měla ze svých mužů nejradši. O pět let později ale jako nejkritičtější životní pád popsala konec druhého manželství, období, kdy se jí „zhroutilo úplně všechno“. Režisérka Třeštíková to potvrdila: vyústění druhého manželství bylo šokem i pro štáb, když se ukázalo, že údajná dcera zpěvaččina manžela byla ve skutečnosti milenka. Dnes Basiková nerozlišuje, který rozvod byl horší. Ve všech třech případech prý věděla, že je to průšvih, a přesto otálela. V podcastu Bubliny přiznala, že neperspektivní a toxický vztah měla řešit dřív, ale k rozhodnutí musela dojít sama, na rady nedala.
Zdroj fotografie: Nextfoto Pravidlo, které si stanovila pozdě
Basiková dnes formuluje dvě zásady, ke kterým dospěla až po třech rozvodech. Za prvé: vztah se nemá držet kvůli dětem. Za druhé: odejít je třeba ve chvíli, kdy je manželství zjevně nefunkční, ale ještě zůstává aspoň zbytek vzájemné úcty. Jakmile zmizí i ta,
rozchod je brutálnější pro všechny, včetně dětí. Není to teorie. Při rozvodech se s bývalými partnery snažila dohodnout tak, aby děti netrpěly. U soudu ji za to prý dokonce chválili. Ekonomicky byla vždy soběstačná, sama říká, že živila tři manžely. Dcery ji při druhém rozvodu podržely prakticky i emočně.
Její příběh rezonuje i proto, že česká společnost dnes rozvod vnímá pragmaticky. Podle
průzkumu CVVM z jara 2026 souhlasí 80 % veřejnosti s tím, že rozvod je přijatelné řešení, když rodina nefunguje. Mezi ženami je souhlas ještě vyšší (83 %). Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Zprávě o rodině konstatuje, že rozvod už nepředstavuje výrazné společenské stigma. Basiková dnes žije sama a říká, že pocit svobody je pro ni silný. Na lásku věří pořád, zažila mnoho krásných lásek a „třeba ještě něco přijde“.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová