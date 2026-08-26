Vědec uklouzl v bahně a objevil nový druh ryby. Vypadá bizarně, v jeskyni žila nepovšimnuta desítky let

5. února 2025 procházel Matthew Niemiller zadní částí komory zvané Shrimp Room v alabamské jeskyni Bobcat Cave. Šlo o rutinní monitoring. Niemiller sem chodil kvůli ohroženému druhu jeskynní krevetky, ne kvůli rybám. Jenže v bahně uklouzl, propadl se do hlubší tůně a vyplašil zvíře, které se schovávalo pod skalním převisem. Stihl pořídit podvodní snímky, než se voda zakalila. O několik dní později si při procházení fotek uvědomil, že ryba na nich nevypadá jako žádný druh, který z téhle jeskyně znal. Vrátil se 10. února s týmem a zjistil, že téměř polovina ryb v tůních patří něčemu úplně jinému, než co tu vědci třicet pět let sčítali.
Ryba, která vypadá jako přízrak
Demogorgonichthys arcanus, tak zní oficiální jméno, které tým zvolil. Rodové jméno odkazuje na Demogorgona, mytologickou bytost z podsvětí, a na první pohled se není čemu divit. Ryba nemá viditelné oči. Nemá pigment. V živém stavu je bílá až jemně elektricky modrá, pod skřelemi a v oblasti střeva prosvítá červeň vnitřních orgánů. Lebka je natolik průsvitná, že skrz ni lze rozeznat svaly, mozek i čichové trakty. Za hlavou se zvedá výrazný hrb, rypec je delší a plošší než u příbuzných druhů, pánevní ploutve zcela chybějí a všechny paprsky ploutví jsou nevětvené. Po hlavě a těle se táhnou nápadné neuromasty, senzorické orgány, jimiž ryba vnímá vibrace okolní vody.
Holotyp měřil 42,1 milimetru. Největší exempláře nepřesahují délku 25 mm (jeden palec). V prosinci 2025 byl pozorován i juvenil o pouhých osmi milimetrech, což naznačuje, že se populace v jeskyni rozmnožuje.
Tři důkazy, že nejde o omyl
Studie publikovaná 6. července 2026 v časopise
staví popis nového rodu na třech nezávislých liniích důkazů. Zaprvé morfologie: absence melanocytů, chybějící supraoperkulární papila, jiná stavba čelistí, téměř souvislé operkulární neuromasty místo široce oddělených sloupců. Zadruhé genetika: mitochondriální divergence 8,7–9,4 procenta vůči nejbližším srovnávaným liniím a unikátní haplotypy v genech nd5 a rhodopsin. Zatřetí (a to je možná nejpůsobivější detail) samotný gen rhodopsin, který u povrchových ryb umožňuje vidění za šera. Scientific Reports
Gen nezmizel. Zůstal v genomu, ale je rozbitý. Delece o 284 párech bází posunula čtecí rámec, vznikly tři předčasné stop kodony, k tomu přibyla další dvanáctibázová delece. Výsledek: pseudogen, molekulární fosilie funkce, kterou ryba dávno nepotřebuje. A klíčové je, že tento vzorec mutací se liší od toho, jaký nesou jeskynní ryby rodu
Typhlichthys, s nimiž D. arcanus sdílí stejné tůně. Obě linie přišly o zrak nezávisle. Konvergentní evoluce v měřítku jedné jeskyně. Slepé místo monitoringu
Bobcat Cave leží pod areálem Redstone Arsenal, vojenské základny severně od Huntsville. Jeskyně se systematicky sleduje od roku 1990, primárně kvůli krevetce Alabama cave shrimp, jednomu z nejohroženějších sladkovodních bezobratlých v USA. Monitoring zajišťuje
Geological Survey of Alabama ve spolupráci s americkou Službou pro ryby a divokou přírodu a armádou.
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Jenže pozornost směřovala jinam. Pohyb v akvatických částech jeskyně se záměrně omezoval, aby se nepoškodil habitat krevetky. Voda po deštích rychle stoupá, hladina dokáže vyskočit až o 3,9 metru, a při poklesu zůstávají izolované tůně, kde ryby tráví čas mimo dosah průzkumníků. Bahno a zákal snižují viditelnost na centimetry. A všechny pozorované jeskynní ryby se prostě vedly jako
Typhlichthys subterraneus. Nikdo neměl důvod pochybovat. Jak to autoři studie shrnuli: objev „na očích\“ ale mimo zorné pole. Dvanáct ryb na hraně existence
Ve čtyřech průzkumech roku 2025 tým napočítal 8 až 18 jedinců
D. arcanus, průměrně 12,3. Druh je zatím znám výhradně z jednoho jeskynně-akviferového systému. Odhadovaný rozsah výskytu činí asi dva čtvereční kilometry, plocha obývaného území kolem čtyř. Autoři navrhují zařazení do kategorie NatureServe G1 a konstatují, že druh splňuje práh pro kriticky ohrožený podle kritéria B klasifikace IUCN.
Zamknout vchod do jeskyně nestačí. Redstone Arsenal sice omezuje přístup, ale hlavní hrozby přicházejí shora, přes srážkový odtok a mělkou dobíjecí oblast akviferu. V jeskyni byly opakovaně naměřeny zvýšené koncentrace kadmia, chromu a olova, pozůstatky chemické výroby z éry druhé světové války. Armáda na areálu
nadále provádí sanace, ale přímý dopad kontaminace na populaci D. arcanus zatím nikdo nestudoval.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
contento