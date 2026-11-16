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Vědci zachytili signály z vesmíru, které nedokážou vysvětlit. Mohou pocházet z dosud neznámých hvězd

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Dennívýzva
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Astronomové při zkoumání starších záznamů narazili na dva výrazné signály, které dosud unikaly jejich pozornosti. Kromě nich objevili také řadu slabších záblesků. Jejich původ zatím není jasný a některé mohou pocházet z objektů, které vědci dosud neznají.
Vědci zachytili signály z vesmíru, které nedokážou vysvětlit. Mohou pocházet z dosud neznámých hvězd

Vědci zachytili signály z vesmíru, které nedokážou vysvětlit. Mohou pocházet z dosud neznámých hvězd

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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