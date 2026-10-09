Vědci vytvořili materiál, který nedává smysl. Je až 10 000krát tužší než silikon

Nový materiál vyvinutý vědci z North Carolina State University jde proti jednomu ze základních kompromisů materiálového inženýrství. Pevné a tuhé látky obvykle vedou teplo poměrně dobře. Výborné tepelné izolanty jsou naopak často měkké, porézní nebo mechanicky méně odolné. Americkému týmu se nyní podařilo tyto vlastnosti zkombinovat způsobem, který výrazně vybočuje z obvyklých hodnot.
Výzkumníci vytvořili tenkou vrstvu hybridního organicko-anorganického perovskitu s tepelnou vodivostí přibližně 0,04 W/m·K při pokojové teplotě. Pro srovnání, u silikonu vědci uvádějí hodnotu kolem 0,2 W/m·K. Nový materiál tedy za stejných podmínek vede teplo asi pětkrát hůře.
Tím ale překvapení nekončí. Naměřený modul pružnosti dosáhl 7,7 GPa. Podle týmu je tak materiál v závislosti na použitém silikonu přibližně 700 až 10 000krát tužší.
Materiály obvykle fungují přesně opačně
Právě spojení obou vlastností je na práci nejzajímavější. Dali Sun, profesor fyziky na NC State a jeden z hlavních autorů studie, připomíná, že vysoká tuhost a nízká tepelná vodivost se běžně příliš nesnášejí. V pevných strukturách se totiž tepelná energie zpravidla přenáší snáze.
Výzkumníci proto nezačali pouze hledáním nové chemické sloučeniny. Zaměřili se na vnitřní strukturu materiálu.
Pracovali s dvourozměrnými hybridními organicko-anorganickými perovskity, které tvoří pravidelně uspořádané organické a anorganické vrstvy. Část uhlíkových řetězců v organické části nahradili speciálně uspořádanými benzenovými kruhy. Tím dokázali ovlivnit nejen mechanickou tuhost, ale také způsob, jakým materiálem prochází tepelná energie.
Výsledkem je tenká vrstva azobenzene ethyl ammonium lead iodide. Podle práce publikované 18. září 2026 v časopise Science Advances patří její tepelná vodivost k nejnižším hodnotám zaznamenaným u hustých neporézních pevných materiálů.
Od laboratorního filmu k elektronice vede ještě dlouhá cesta
Potenciálních využití se nabízí překvapivě mnoho. Autoři zmiňují elektroniku, kuchyňské vybavení nebo kosmickou techniku. Výhodou má být také možnost nanášet materiál ve formě tenké vrstvy. Jun Liu z NC State tvrdí, že použitý výrobní princip lze poměrně snadno zvětšovat a materiál by mohl fungovat například jako povlak.
To ale ještě neznamená, že se za několik let objeví na hrncích nebo procesorech. Studie především dokazuje neobvyklou kombinaci fyzikálních vlastností v laboratorně připraveném filmu. Materiál navíc obsahuje olovo a případné praktické použití bude vyžadovat další řešení stability, bezpečnosti, životnosti i výroby ve velkém měřítku.