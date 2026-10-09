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Vědci vytvořili materiál, který nedává smysl. Je až 10 000krát tužší než silikon

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Nový materiál z NC State University spojuje vlastnosti, které běžně nejdou dohromady. Je mimořádně tuhý, ale současně vede teplo přibližně pětkrát hůře než silikon. Výsledky publikoval časopis Science Advances.
Vědci vytvořili materiál, který nedává smysl. Je až 10 000krát tužší než silikon

Vědci vytvořili materiál, který nedává smysl. Je až 10 000krát tužší než silikon

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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