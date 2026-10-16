Vědci vyhlásili nejkrásnější mužské jméno na světě. V Česku ho má pouze 20 lidí

Rozhodují nejen písmena, ale především zvuk
Vybrat jméno pro dítě není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Někteří rodiče dávají přednost rodinné tradici, jiní hledají inspiraci v zahraničí a další chtějí, aby jejich potomek nosil jméno, které jen tak někdo nemá. Do rozhodování přitom vstupuje nejen význam, ale také to, jak jméno zní, jak se vyslovuje a jaký dojem v nás zanechá.
Právě na zvukovou stránku jmen se zaměřil projekt britské společnosti My 1st Years, která se spojila s Bodem Winterem, odborníkem na kognitivní lingvistiku z Birminghamské univerzity. Cílem bylo zjistit, která z vybraných populárních jmen působí při vyslovení nejpříjemněji. Výsledky přinesly překvapení: mezi chlapeckými jmény zvítězilo takové, které v českém prostředí rozhodně nepatří k obvyklým.
Vítěz má pouhá čtyři písmena
Jmenuje se Zayn. Krátké jméno arabského původu se dostalo na první místo britského žebříčku nejkrásněji znějících chlapeckých jmen. Za ním následovala jména Jesse a Charlie. Nešlo přitom o hlasování rodičů ani o soutěž popularity. Výzkumníci vycházeli z jazykových poznatků o tom, jak jednotlivé hlásky a jejich kombinace mohou vyvolávat pozitivní emoce.
Studie využila seznam stovek oblíbených jmen ve Velké Británii a Spojených státech. Ta byla převedena do fonetické podoby a následně hodnocena podle zvukových hodnot jednotlivých hlásek. Metoda vycházela mimo jiné z výzkumu zvukové symboliky, tedy z poznatků o tom, že některé zvuky v nás mohou vyvolávat příjemnější asociace než jiné.
Je ovšem dobré mít na paměti, že nejde o definitivní vědecký verdikt o kráse všech jmen na světě. Analýza pracovala s omezeným výběrem populárních jmen a sama společnost upozorňuje, že výsledek ovlivňuje jazyk, přízvuk, kulturní prostředí i osobní zkušenosti. Jméno, které zní melodicky anglicky mluvícímu člověku, proto nemusí stejně působit na Čecha.
V americkém seznamu například mezi chlapeckými jmény zvítězil Matthew. I to ukazuje, že neexistuje jediný univerzální vítěz nezávislý na jazyce a kulturním prostředí.
Jméno, které proslavil zpěvák
Zayn ovšem není jen zajímavou kombinací písmen. Jméno si mnoho lidí spojí s britským zpěvákem Zaynem Malikem, někdejším členem populární skupiny One Direction. Právě jeho úspěch pomohl jménu získat větší pozornost ve Velké Británii, kde se stalo známějším i mezi mladšími rodiči.
Jeho kořeny jsou arabské a význam se spojuje s krásou či půvabem. Jde tedy o jméno, jehož zvuková podoba ladí s tím, co podle jazykové analýzy vyjadřuje i jeho význam. Jednoduchost může být další výhodou: jméno je krátké, snadno zapamatovatelné a v mnoha jazycích působí moderně.
V Česku zůstává raritou
Zatímco v zahraničí už jméno Zayn získalo určitou známost, v Česku je stále velmi neobvyklé. Podle dostupných údajů ho má nosit přibližně dvacet lidí. Pro rodiče, kteří hledají jméno odlišné od tradičních českých variant, tak může představovat zajímavou inspiraci.
Při výběru je ale dobré myslet i na praktickou stránku. Zahraniční jméno může okolí zpočátku překvapovat, lidé se mohou ptát na výslovnost a dítě bude možná celý život vysvětlovat, jak se správně píše. Na druhou stranu právě neobvyklost může být pro některé rodiny jeho největší předností.
Výzkum tak nabízí spíše podnět k zamyšlení než závazný návod, jak pojmenovat dítě. Krásu jména totiž neurčují jen hlásky a jejich pořadí. Význam, rodinný příběh i člověk, který je nosí, mohou jeho vnímání změnit mnohem víc než jakýkoli žebříček.
Zdroje článku: dagens.dk, my1styears.com, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková