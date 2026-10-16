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Vědci vyhlásili nejkrásnější mužské jméno na světě. V Česku ho má pouze 20 lidí

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Je krátké, zvučné a neobvyklé. Jméno, které zaujalo odborníky zkoumající krásu lidské řeči, se v Česku řadí mezi vzácná. Jeho původ sahá daleko za hranice Evropy a skrývá v sobě význam, který potěší nejednoho rodiče.
Vědci vyhlásili nejkrásnější mužské jméno na světě. V Česku ho má pouze 20 lidí

Vědci vyhlásili nejkrásnější mužské jméno na světě. V Česku ho má pouze 20 lidí

Zdroj: New Africa / Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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