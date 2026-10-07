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Vědci sestavili virtuální firmu s tisíci AI specialistů. Navrhla strategii proti rakovině plic

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Vývoj léčiva vyžaduje propojit biologii, bezpečnost, klinická data i způsob podání. Tým ze Stanfordu proto uspořádal AI do specializovaných oddělení připomínajících biotechnologickou společnost. Systém pomáhal analyzovat studie a navrhl terapeutickou strategii. Jeho výsledky ukazují možnosti organizované práce modelů, nikoli hotový lék připravený pro pacienty.
Vědci sestavili virtuální firmu s tisíci AI specialistů. Navrhla strategii proti rakovině plic

Vědci sestavili virtuální firmu s tisíci AI specialistů. Navrhla strategii proti rakovině plic

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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