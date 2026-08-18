Vědci prověřili populární „omlazovací“ zákroky. Ze 34 studií neprošla jejich testem ani jedna

Ani jedna z hodnocených prací nedosáhla na práh, který autoři stanovili pro skutečnou biologickou rejuvenaci. To však neznamená, že estetické zákroky nefungují. Znamená to něco podstatně zajímavějšího – možná už léta používáme stejné slovo pro dvě úplně rozdílné věci.
Vypadat mladší a být biologicky mladší není totéž
Je to rozdíl, který se v reklamě na estetickou medicínu snadno ztratí.
Pokud po zákroku ubude vrásek, pokožka je pevnější nebo přibude kolagen, výsledek lze zcela legitimně označit za kosmetické zlepšení. Pro autory nové práce však právě zde začíná problém s pojmy „regenerace“ a „rejuvenace“.
Regenerace v biologickém smyslu znamená víc než změnu vzhledu. Tkáně mají složitou architekturu, mechanické vlastnosti, buněčné populace, metabolismus i schopnost udržovat vlastní rovnováhu. Skutečné omlazení by podle tohoto pohledu nemělo pouze přidat jednu složku, ale alespoň částečně navracet stárnoucí tkáni strukturu a funkci charakteristickou pro mladší stav. Podobnou potřebu rozlišovat mezi přechodnou morfologickou změnou a biologickou regenerací zdůraznil letos také samostatný recenzovaný přehled v Journal of Cosmetic Dermatology.
Právě proto se nový tým rozhodl neptat: „Vypadá pacient po zákroku lépe?“ Ale: „Jaké máme důkazy, že jeho tkáň biologicky omládla?“
A odpověď se ukázala být překvapivě obtížná.
Prošli 136 publikací od výplní přes laser až po PRP
William Richard Webb a jeho kolegové vytvořili systematický přehled literatury publikované mezi roky 2001 a červnem 2026. Z původně nalezených 1 435 záznamů zahrnuli do analýzy 136 publikací.
Zastoupeny byly mimo jiné injekční výplně, laserová a další energetická zařízení, biostimulátory na bázi poly-L-mléčné kyseliny a hydroxyapatitu vápenatého, ultrazvukové procedury, PRP a další autologní terapie, microneedling i radiofrekvence.
Ne všechny práce však obsahovaly vlastní biologická měření. Velkou část tvořily přehledy, konsenzuální dokumenty nebo technické články. ScienceAlert uvádí 34 primárních studií, které bylo možné po úplném sjednocení dat ohodnotit podle nově vytvořeného systému. Šestadvacet z nich, tedy 76,5 procenta, skončilo v kategorii „nedostatečných důkazů“.
Ještě nápadnější bylo maximum.
Žádná práce nedostala více než 5 bodů z možných 22. Pět bodů přitom získala laboratorní studie na buňkách. Nejlepší klinická práce zahrnující skutečné pacienty dosáhla čtyř bodů.
Podle rámce vytvořeného autory začínala kategorie, kterou označili jako důkaz rejuvenace, až výše. Jinými slovy: jejich testem neprošla ani jedna.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Co vlastně těch 22 bodů měřilo?
A právě tady je potřeba celý výsledek správně pochopit.
Nejde o žebříček, v němž by například laser dostal čtyři hvězdičky a microneedling jednu. Autoři nehodnotili spokojenost pacientů ani to, kolik vrásek zmizelo. Vytvořili takzvaný Matrisome Profiling Standard, který hledá důkazy v sedmi širších biologických oblastech.
Zkoumá například, zda zákrok mění genovou aktivitu, zda vznikají potřebné proteiny, zda se správně skládá struktura extracelulární matrix, zda tkáň získává funkční mechanické vlastnosti, zda se obnovují mechanismy udržující její rovnováhu nebo zda se mění známky buněčného a epigenetického stárnutí. Celkem z těchto oblastí vzniklo 22 hodnoticích bodů.
Na třetí straně dodaného podkladu je tento princip dobře vidět na schématu „regenerative & rejuvenative continuum“: samotná tvorba molekul představuje pouze jednu část procesu. Aby bylo možné mluvit o úplnější regeneraci, jednotlivé úrovně by na sebe měly navazovat od genové exprese přes vznik a uspořádání tkáně až po její funkci a buněčné omlazení.
A právě tam většina současného výzkumu podle autorů prakticky nedošla.
Estetická medicína miluje kolagen. Jenže kolagen není celá kůže
Jedním z nejvýraznějších výsledků přehledu bylo, jak silně se literatura soustředí na kolagen typu I a III.
To dává smysl. Kolagen je hlavní strukturální protein kůže, s věkem se jeho množství a organizace mění a řada estetických procedur je navržena právě tak, aby vyvolala kontrolované poškození a následnou remodelaci tkáně.
Jenže zvýšená tvorba kolagenu sama o sobě neříká, jak je nová tkáň uspořádaná. Nevíme z ní automaticky, zda se obnovila pružná síť elastinu. Nevíme, zda jsou mechanické vlastnosti pokožky stejné jako u mladší tkáně. A už vůbec z ní nevyplývá, že se změnily procesy buněčné senescence nebo epigenetické známky stárnutí.
Podle analýzy byly elastin, ultrastruktura, biomechanika a homeostatické mechanismy sledovány jen v malé části literatury. Známky buněčného omlazení zkoumalo přibližně 6,6 procenta prací a epigenetickou reaktivaci jen asi 1,5 procenta.
Proto hlavní autor přirovnal argument „zvýšil se kolagen, takže tkáň se regenerovala“ k pokusu dokázat upečení chleba tím, že ukážeme jedinou ingredienci. Kolagen může být velmi důležitý. Jen není celý příběh.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Znamená to, že laser, výplně a microneedling nefungují? Ne
A právě tady by šlo výsledek nové práce nejsnáze překroutit. Nízké skóre neznamená nízkou estetickou účinnost.
Výplně mohou obnovovat objem. Lasery mohou zlepšit pigmentaci, povrch a vzhled pokožky. Některé procedury stimulují kolagen a klinické studie dokládají měřitelné estetické změny.
Například letošní systematický přehled radiofrekvenčního microneedlingu zahrnující 20 studií a 558 účastníků našel konzistentní zlepšení textury a vypnutí pokožky a vysoké hodnoty estetického zlepšení.
Obě tvrzení mohou být současně pravdivá: Procedura může viditelně fungovat. A současně: nemáme dostatek dat, abychom tvrdili, že biologicky omlazuje tkáň.
To je vlastně hlavní pointa celé studie. Nejde o spor mezi „funguje“ a „nefunguje“. Jde o rozdíl mezi korekcí, remodelací, regenerací a omlazením v pravém slova zmyslu.
A právě tyto pojmy se v estetické medicíně často používají mnohem volněji, než by odpovídalo biologickým důkazům. Také recenzovaný přehled publikovaný letos dospěl k závěru, že regenerace by měla být definována biologickým mechanismem, funkční integrací a trvanlivostí výsledku, nikoli pouze přechodnou změnou vzhledu.
Největší problém možná není léčba, ale jedno slovo v reklamě
Představme si dvě kliniky. První nabízí proceduru s tvrzením: „Zlepší vzhled pokožky a stimuluje tvorbu kolagenu.“ Pokud má pro tato tvrzení odpovídající studie, není na nich nic zvláštního.
Druhá nabídne tentýž zákrok jako: „buněčné omlazení“ nebo „regeneraci stárnoucí tkáně“. To už je biologicky mnohem silnější tvrzení.
Právě zde autoři nové práce vidí problém. Pokud mají mít slova rejuvenace a regenerace vědecký význam, podle nich by měla být spojena s důkazy, že se mění nejen vzhled, ale širší biologické vlastnosti tkáně.
Debata přitom nezačala tímto preprintem. V posledních letech se „regenerativní estetika“ rychle rozšiřuje a zahrnuje nejrůznější biostimulátory, PRP, polynukleotidy, exozomy a kombinované terapie. Současně přibývají práce upozorňující, že pod jedním atraktivním pojmem se skrývají zásahy s velmi rozdílným mechanismem i úrovní důkazů.
Možná tedy není problém, že estetická medicína nic neumí. Problém může být, že marketingové slovníky předběhly biologii.
Jenže ani nový „test omlazení“ zatím není posledním slovem vědy
Nová analýza má ještě jednu zásadní slabinu. Je to preprint. Práce byla zveřejněna v srpnu 2026 na Research Square a zatím neprošla standardním recenzním řízením. Její závěry proto mohou být během odborného hodnocení upraveny nebo zpochybněny.
Navíc 22bodový Matrisome Profiling Standard není všeobecně přijatý klinický standard. Vytvořili jej sami autoři této studie.
Rozhodnutí, které biologické známky jsou pro „rejuvenaci“ nutné a kolik bodů má představovat dostatečný důkaz, tedy není přírodním zákonem. Je to navržený rámec, jehož užitečnost musí posoudit další vědci. ScienceAlert v podkladu správně upozorňuje také na to, že autoři prohledávali pouze tři databáze a některé biologické výsledky mohly existovat, aniž by je původní studie publikovaly způsobem, který nový systém zachytil.
A ještě něco.
Pokud studie v roce 2018 zkoumala, zda laser redukuje vrásky, nemůžeme jí příliš vyčítat, že zároveň neměřila epigenetický věk buněk. Její vědecká otázka byla jiná. Nízké skóre proto nemusí znamenat špatnou studii. Může znamenat, že na ni dnes klademe novou otázku, na kterou nikdy nebyla navržena odpovědět.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Ale právě proto je výsledek tak zajímavý
Nový přehled možná neříká definitivně, které procedury omlazují a které ne. Ukazuje však překvapivou mezeru mezi dvěma světy.
Na jedné straně máme stále sofistikovanější estetické technologie a jazyk plný slov jako regenerace, biostimulace, rejuvenace nebo obnova buněk.
Na druhé straně máme vědeckou literaturu, která se velmi často spokojí s tím, že změří vrásku, subjektivní vzhled, tloušťku dermis nebo množství kolagenu.
To všechno jsou legitimní výsledky. Jen odpovídají na jinou otázku. Jak člověk vypadá po zákroku? Nový výzkum se ptá: Je jeho tkáň skutečně biologicky mladší? A mezi těmito dvěma větami se možná skrývá jeden z největších rozdílů v současné debatě o „anti-aging“. Můžeme totiž dokonale vyhladit povrch starší tkáně, aniž bychom otočili procesy, které ji učinily starší.
A dokud věda nezačne systematicky měřit obojí, měla by možná používat slovo omlazení podstatně opatrněji.
Věděli jste, že…
…kolagenová síť mladé a stárnoucí kůže se neliší pouze množstvím kolagenu? Stárnutí mění také organizaci extracelulární matrix, komunikaci mezi fibroblasty a jejich okolím, elasticitu tkáně, buněčnou senescenci i schopnost udržovat a opravovat vlastní strukturu. Proto může být zvýšení produkce kolagenu skutečným a žádoucím efektem léčby, aniž by samo o sobě znamenalo kompletní biologickou regeneraci. Právě tento rozdíl je základem současné snahy přesněji definovat, co by slova „regenerace“ a „omlazení“ v estetické medicíně měla znamenat.
Upozornění: Tento článek shrnuje výzkum hodnotící biologické důkazy o „omlazení“ po estetických procedurách. Hodnocená práce je zatím preprint a neprošla nezávislým recenzním řízením; její 22bodový systém navíc vytvořili sami autoři a nejde o obecně přijatý klinický standard. Nízké skóre neznamená, že procedura nemůže zlepšit vzhled pokožky, ale že dosavadní studie neposkytují dostatek důkazů o širším biologickém omlazení tkáně. Článek má informační charakter a nenahrazuje individuální konzultaci s lékařem nebo kvalifikovaným odborníkem.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Research Square – A 22-Point Matrisome Profiling Standard Exposes the Gap between Marketing Claims and Biological Evidence in Aesthetic Medicine [2], Journal of Cosmetic Dermatology – Regeneration in Aesthetic Medicine: Mechanisms, Evidence, and Clinical Boundaries [3], Journal of Cosmetic Dermatology – Radiofrequency Microneedling for Facial Rejuvenation: A Systematic Review [4], ScienceAlert – Popular Aesthetic Treatments Promise 'Rejuvenation'. But The Evidence May Tell a Different Story [5]. img AI generated