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Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání

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Představte si elektrické vedení, v němž proud netrpí žádným elektrickým odporem. Supravodiče to dokážou, obvykle ale potřebují velmi nízké teploty. V říjnu 2020 vědci oznámili průlom: supravodivost při pokojové teplotě. Jenže jejich materiál vyžadoval obrovský tlak a samotné důkazy se později dostaly pod vážnou kritiku. Významná studie nakonec byla stažena.
Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání

Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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