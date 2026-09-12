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Vědci odstranili protein, který podporuje zánět. Myši místo pomalejšího stárnutí zestárly rychleji

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Protein cGAS spouští zánět, když v buňce narazí na DNA tam, kde nemá být. Nabízelo se proto jej při stárnutí vypnout.
Vědci odstranili protein, který podporuje zánět. Myši místo pomalejšího stárnutí zestárly rychleji

Vědci odstranili protein, který podporuje zánět. Myši místo pomalejšího stárnutí zestárly rychleji

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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