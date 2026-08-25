Vědci odhalili metodu 20 minut, která pomůže usnout každému. Češi si ji zamilovali a už nemají problém se spánkem

Stává se vám někdy, že místo toho, abyste ulehli, zavřeli oči, snadno usnuli a spali bez problémů až do rána se probudíte někdy brzy ráno a špatně se vám znovu usíná? Většinou se v této chvíli snažíme usnout tzv. „na sílu“, ale spíše to má opačný efekt, že se akorát převalujeme. Můžete ale změnit strategii a bude se vám usínat lépe. Existuje tzv. metoda 20 minut. Metoda 20 minut
Jste-li vzhůru kolem 20 minut a připadáte si spíše v bdělém než ospalém stavu, pak je lepší na chvíli vstát z postele. Ale je potřeba to nepřehánět s aktivní činností, ale jen netlačit na usnutí. Krátce přejděte do jiné místnosti, nechte rozsvícené jen tlumené světlo, vezměte do ruky knížku v papírové podobě nebo se soustřeďte na klidný dech. Až se budete cítit opět ospalí, pak teprve si to namiřte rovnou do postele. Posiluje se tím asociace – postel čili usínání.
Foto: Freepik.com Digitální technologie a jejich modré světlo před spaním škodí
Modré světlo, které vyzařuje z obrazovek digitálních přístrojů vám před spaní očividně škodí. Tlumí totiž tvorbu důležitého hormonu, melatoninu, který se tvoří ve tmě a v noci a připravuje mozek a tělo ke spánku. Jenže pokud čtete zprávy nebo zhlížíte videa, tak mozek si říká „ještě chvíli“. Tím pádem je velmi užitečné vypnout obrazovky zhruba 30-60 minut před ulehnutím.
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Postel by měla být vyčleněna skutečně na spánek, případně jako místo, kde marodíte. Když se vám podaří chodit spát v podobný čas a budete dodržovat stejný postup určitých rituálů, mozek pochopí, kdy je čas na spánek a postupem času se samo nastaví na odpočinkový mód. Spánek je jedna z velmi důležitých potřeb člověka a jeho kvalita se podepíše na vašem fyzickém i psychickém zdraví. Jak poznáte, že jste se dobře vyspali?
Další den se budete mít dostatek energie
Pokud spíte souvisle 7-8 hodin přibližně v podobném časovém rozmezí a nejste unavení, poznáte podle následujících charakteristik. Lépe se soustředíte, děláte méně chyb, více si toho pamatujete a rychleji si vybavujete detaily, nedělají vám problém kreativní úkoly, rozhodujete se s rozvahou, máte lepší náladu, jste více produktivní, jste trpěliví při komunikaci s ostatními a máte svěží vzhled.
Zdroje: https://exclusiareality.cz/article/metoda-20-minut-ktera-vam-pomuze-kdyz-nemuzete-usnout, https://bezplatna-socialni-poradna.cz/article/jak-dnes-vecer-rychleji-usnout-pomoci-tri-jednoduchych-metod, https://aktin.cz/jak-rychle-usnout-8-snadnych-tipu-diky-kterym-budete-spat-jako-nemluvne Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat sirupy. Nahrazují je touto 1 chytrou vychytávkou, která osvěží líp, je levnější a bez cukru