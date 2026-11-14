Vědci nasazují AI proti věčným chemikáliím. Dokáže je najít, sledovat i předpovídat jejich chování

Věčné chemikálie PFAS by mohlo být v budoucnu snazší nejen odhalovat a odstraňovat z vody, ale také nahrazovat bezpečnějšími látkami. Výzkumníci z americké Cornell University k tomu využívají umělou inteligenci, která pomáhá vyhledávat vhodné alternativy, identifikovat dosud neznámé kontaminanty a předpovídat jejich chování v životním prostředí. Současně vyvíjejí speciální polymerní materiály, které PFAS z vody selektivně zachytávají.
Jedním z hlavních problémů těchto syntetických látek je mimořádně pevná vazba mezi atomy uhlíku a fluoru. Díky ní odolávají vysokým teplotám i chemickému rozkladu, v přírodě však přetrvávají velmi dlouho. Používají se například v nepřilnavých površích, hasicích pěnách, zdravotnických pomůckách nebo obalech na potraviny. Některé z nich jsou spojovány s nepříznivými účinky na lidské zdraví.
Výzkumný tým profesora Damiana Helblinga se proto podílí na projektu Faster Solutions for Forever Chemicals, který vede společnost IBM a podporuje americká National Science Foundation. Pomocí AI se snaží procházet možné chemické náhrady za PFAS a předvídat jejich účinnost, toxicitu i schopnost přetrvávat v prostředí. Cílem je předejít situaci, kdy jedna problematická látka bude nahrazena jinou, která představuje podobné riziko.
Další směr výzkumu představují takzvané molekulární nanohouby. Jde o speciálně upravené polymery, jejichž molekulární struktura dokáže selektivně zachytávat PFAS z vody. Zachycené látky se následně koncentrují v malém objemu materiálu, odkud je lze snáze podrobit chemickému rozkladu. Výzkumníci navíc dokážou strukturu polymerů upravovat podle konkrétních druhů kontaminantů.
Umělá inteligence pomáhá také při samotném hledání znečištění. Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie odhaluje molekulární stopy dosud neznámých PFAS, které následně analyzují výpočetní nástroje. Výzkum se zaměřuje mimo jiné na odpadní vody z výroby polovodičů, kde se používají specifické fluorované chemikálie, které běžné monitorovací seznamy často nezahrnují.
Další algoritmy strojového učení dokážou podle chemických otisků odhadovat původ kontaminace, například z průmyslových provozů, skládek nebo hasicích pěn. Vědci tak chtějí pomoci nejen s odhalováním znečištění, ale také s určováním odpovědnosti a plánováním účinnějších sanací.
Petr Dvořák
zdroj: Cornellova univerzita