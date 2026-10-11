Věčné chemikálie mizí z bund a rtěnek. Zákaz PFHxA začne platit 10. října 2026, kousky ze skříně můžete v klidu donosit

Nařízení přijala Evropská komise 19. září 2024. Vztahuje se na samotnou PFHxA, na její soli i na příbuzné sloučeniny ve spotřebitelském zboží. Výrobci a dovozci dostali na přechod něco přes dva roky. Jakmile lhůta uplyne, výrobek s obsahem PFHxA nad povoleným limitem nesmí legálně na unijní trh, a to stejně z evropské továrny jako z kontejneru z Asie. Pravidlo míří na zboží, které se teprve prodává. Oblečení, boty ani kosmetiku, které už leží ve skříni nebo v koupelně, nikdo vyřazovat nenařizuje.
PFHxA se do bund dostala jako náhrada za dříve zakázanou PFOA
Zkratka PFAS označuje per- a polyfluoralkylové látky. Jde o více než čtyři tisíce syntetických sloučenin, které spojuje mimořádně pevná vazba mezi uhlíkem a fluorem. Díky ní odpuzují vodu, mastnotu i špínu, a proto je průmysl používá od padesátých let minulého století. Kvůli téže vazbě se ale v prostředí téměř nerozkládají. Hromadí se v půdě, ve vodě a v potravinovém řetězci a podle Komise tam zůstanou po generace.
Končí i v lidském těle. Biologický poločas některých PFAS se pohybuje od několika dnů až po osm let, takže tělo se jich zbavuje velmi pomalu. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovil pro čtyři hlavní PFAS tolerovatelný týdenní příjem 4,4 nanogramu na kilogram tělesné hmotnosti. U člověka vážícího 70 kilogramů to dělá zhruba 308 nanogramů týdně, tedy asi třetinu miliontiny gramu. Za kritický účinek úřad označil slabší reakci imunitního systému na očkování. Další studie dávají dlouhodobou expozici do souvislosti se zvýšeným cholesterolem a nižší porodní hmotností, u některých látek také s rakovinou ledvin.
PFHxA se rozšířila jako „bezpečnější“ alternativa k PFOA, kterou unie zakázala dřív. Výměnou jedné fluorované látky za příbuznou se problém nevyřešil. Vědecké posouzení, o které se Komise opírá, došlo k závěru, že riziko PFHxA není dostatečně zvládnuté a že náhrady bez fluoru existují.
Kolik kosmetiky na evropském trhu vůbec obsahuje PFAS
Zákaz se týká výrobků, ve kterých PFHxA slouží jako vodoodpudivá, protiskvrnná nebo dlouhotrvající úprava. Největší skupinu tvoří nepromokavé a outdoorové oblečení, tedy bundy, kalhoty a softshelly s membránou nebo s impregnací DWR. Patří sem také spotřebitelská obuv s vodoodpudivým povrchem a impregnační spreje na boty, stany a batohy.
V kosmetice jde hlavně o voděodolné make-upy, dlouhotrvající rtěnky a některé krémy. Podle zprávy OECD obsahuje PFAS jen 1,1 až 1,4 procenta kosmetických výrobků na evropském trhu. Protože PFHxA je jen jednou z látek této rodiny, nařízení se v drogeriích dotkne nanejvýš této úzké skupiny zboží a většiny regálů se nijak netýká.
Nařízení se nevztahuje na průmyslová odvětví, pro která zatím náhrada neexistuje, například na polovodiče, baterie a palivové články pro vodíkové technologie. Nejvíc ho proto pocítí prodejci outdoorového a sportovního oblečení, e-shopy s vodoodpudivou obuví a drogerie s voděodolnou nebo dlouhotrvající kosmetikou. Oficiální seznam dotčených obchodů neexistuje a pravidlo platí bez ohledu na velikost prodejce.
Bundu donoste, rtěnku dospotřebujte, jen je doma nepalte
Americká agentura ATSDR uvádí, že expozice z běžných spotřebitelských výrobků bývá obvykle nízká. Hlavním zdrojem zátěže je kontaminovaná pitná voda a jídlo, kdežto kůží se PFAS vstřebávají jen omezeně. Kdo nosí impregnovanou bundu nebo voděodolnou řasenku, nemá tedy důvod je kvůli novému nařízení vyhazovat.
Nepromokavé oblečení můžete nosit, dokud doslouží, a kosmetiku s PFAS klidně dospotřebujte. Jediné, čemu se vyhněte, je likvidace doma. Spalování za nízkých teplot PFAS nerozloží a může uvolnit škodlivé zplodiny.
Změna se projeví u nových kolekcí. Outdoorové značky musí přejít na vodoodpudivé úpravy bez fluoru a kosmetické firmy budou měnit část receptur. OECD upozorňuje, že výměna jedné složky za jinou obvykle nestačí a často je potřeba celý výrobek přeformulovat. U některého zboží se proto může mírně změnit cena nebo vlastnosti, například trvanlivost impregnace.
Pokutu až pět milionů korun riskuje prodejce, kterého chytí kontrola
Pravidlo platí v celé unii stejně, kontrola ale patří členským státům. V Česku podle chemického zákona č. 350/2011 Sb. dohlížejí na dodržování přímo použitelných předpisů EU mimo jiné Česká inspekce životního prostředí, krajské hygienické stanice a celní úřady. Za porušení hrozí pokuta až pět milionů korun.
U kosmetiky má zákazník aspoň nějakou šanci. V seznamu složek INCI stojí za to hledat zkratku PTFE nebo názvy začínající na „perfluoro-“ a „polyfluoro-“. Databáze ale nejsou úplné a jeden název INCI může zahrnovat víc fluorovaných látek. Na etiketách oblečení a obuvi se PFAS neuvádějí vůbec. Nápisy jako „vodoodpudivé“, „odolné proti skvrnám“ nebo „oleofobní“ jsou jen náznak, důkaz ne. Kupující bundy si tedy dodržení zákazu sám ověřit nemůže a jeho ochrana závisí na tom, jak důsledně budou kontrolovat inspektoři, hygienici a celníci.
PFHxA má vlastní, už přijaté omezení. Odděleně od něj leží u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) od roku 2023 širší návrh na omezení všech PFAS. Pokud projde, bude se týkat celé rodiny s více než čtyřmi tisíci látkami.