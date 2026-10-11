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Věčné chemikálie mizí z bund a rtěnek. Zákaz PFHxA začne platit 10. října 2026, kousky ze skříně můžete v klidu donosit

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Evropská unie zastaví prodej nových bund, bot, impregnačních sprejů a části kosmetiky s látkou PFHxA. Ta patří do rodiny takzvaných věčných chemikálií a průmysl ji kdysi nasadil jako bezpečnější řešení. Co to znamená pro věci, které už máte doma, a jak se dají fluorované látky vystopovat na obalu?
Věčné chemikálie mizí z bund a rtěnek. Zákaz PFHxA začne platit 10. října 2026, kousky ze skříně můžete v klidu donosit

Věčné chemikálie mizí z bund a rtěnek. Zákaz PFHxA začne platit 10. října 2026, kousky ze skříně můžete v klidu donosit

Zdroj: Foto: Petar Milošević - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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