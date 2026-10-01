Ve Zrádcích letos hrají dva vědci z přírodovědecké fakulty. Chemik analyzuje reakce, botanička zkoumá adaptaci na stres. Oba chtějí blufovat vědecky

Když Magdalena Bohutínská z Katedry botaniky popisovala svou přípravu na soutěž, nezačala u intuice ani u hereckých kurzů. Vytáhla tabulku. „Sbírám data o chování hráčů z předchozích sérií… počítám si, které události statisticky více odpovídají Věrným nebo Zrádcům,“ prozradila v medailonku pro FTV Prima. Její kolega David Rezazgui z Katedry anorganické chemie zvolil jinou cestu: prozkoumal obě dosavadní české řady i zahraniční mutace a přiznal, že ho fascinuje samotná architektura klamání. Dva vědci, dva odlišné přístupy, jedno společné pracoviště a jeden cíl: přežít u kulatého stolu, kde se hlasuje o vyřazení.
Nerdská tabulka proti instinktu: jak se botanička chystá na hru plnou podezření
Magdalena Bohutínská, pro spoluhráče Majda, se profesně pohybuje v evoluční genomice. Na Přírodovědecké fakultě UK řeší v rámci projektu financovaného z programu MSCA, jak organismy opakovaně nacházejí cesty k přizpůsobení v měnícím se prostředí. Zní to abstraktně, jenže přeloženo do jazyka Zrádců: její denní chleba je rozpoznávat vzorce v tom, jak se živé systémy mění pod tlakem.
A přesně tenhle rámec přenesla do přípravy na soutěž. Místo toho, aby spoléhala na odhad z očí, sestavila si datovou sadu. Procházela epizody předchozích sérií, zaznamenávala, kdo jak reagoval na obvinění, kdo měnil postoj po vyřazení a které situace korelují s rolí Věrného, nebo naopak Zrádce. Výsledkem je cosi, co sama označuje za „nerdskou tabulku“, soubor pravidel, podle nichž hodlá ve hře číst spoluhráče.
Otázka samozřejmě zní, jestli tabulka obstojí ve chvíli, kdy protihráč zahraje emoci tak přesvědčivě, že čísla přestanou sedět.
Chemik, kterého přitáhla samotná mechanika klamu
David Rezazgui přišel k Zrádcům jinou trasou. Na Katedře anorganické chemie PřF UK pracuje s reakcemi, proměnnými a přesnými řešeními. Veřejně konkrétní herní metodu nepopsal, ale otevřeně řekl, proč ho formát zaujal: bavilo ho sledovat, jak soutěžící klamou, jak se zrazují a jak se celý mechanismus rozvíjí epizodu po epizodě. K přihlášce ho nakonec postrčili kolegové a manželka.
Z jeho oboru se dá odvodit (a jde o naše dedukci, nikoliv o jeho vlastní slova), že zvyk sledovat konzistenci reakcí, porovnávat výstupy s očekáváním a pracovat s více proměnnými najednou může být u kulatého stolu cenný. Chemik zvyklý na to, že každá odchylka od předpokládaného průběhu něco signalizuje, má potenciálně citlivější detektor nesrovnalostí než hráč, který se řídí pouze dojmem.
Zajímavý detail: vítězka první řady Nicole Šáchová po zhlédnutí úvodní epizody třetí sezony označila právě Davida za svého favorita. Když si vás všimne někdo, kdo soutěž vyhrál přísahou na mrtvého dědečka, znamená to, že jste na radaru.
Co říkají předchozí řady o šancích analytického mozku
Zrádci odměňují kombinaci dvou vlastností: schopnosti číst situaci a schopnosti přesvědčivě hrát roli. Samotná racionalita nestačí, ale totéž platí o samotném herectví.
- První řada: Nicole Šáchová zvítězila díky promyšlené lži podpořené silným emocionálním momentem. Analytika jí pomohla rozpoznat, kdy nasadit klíčový tah; emoce ho prodaly.
- Druhá řada: Policejní vyšetřovatelka Věra Kirchnerová, přihlášená pod jménem Mia a s krycí profesí instruktorky jógy, celou sezonu skrývala svou skutečnou identitu. Její výhra stála na dlouhodobém krytí a manipulační jistotě, tedy na dovednostech, které denně trénovala v práci s podezřelými.
Obě vítězky spojuje jedno: profesní zázemí postavené na čtení lidí a situací, doplněné o přesvědčivý sociální výkon. Majdina statistická příprava a Davidova fascinace mechanismem klamu do tohoto vzorce zapadají. Rozhodující bude, zda dokážou svou analytiku převést do momentů, kdy se u stolu zvedne ruka a padne jméno.
Kdy a kde sledovat třetí řadu Zrádců
Třetí série odstartovala 16. září 2026 na platformě prima+, kde nové epizody přibývají každou středu. Televizní premiéra na Primě následuje vždy v neděli; první díl odvysílala stanice 20. září 2026. Oba vědci z Přírodovědecké fakulty se objevují už v úvodní epizodě.
Dva nezávislé experimenty pod jednou střechou hradu
Veřejně dostupné materiály neprozrazují, že by Bohutínská a Rezazgui vstupovali do soutěže s předem domluveným spojenectvím. Oba jsou představeni samostatně, každý s vlastním přístupem. Majda s tabulkou plnou dat, David s encyklopedickou znalostí formátu.
Jedna věc je ale jistá už teď: když do reality show vstoupí člověk, který umí spočítat pravděpodobnost, a vedle něj někdo, kdo rozumí tomu, proč reakce probíhají tak, jak probíhají, dostává hra nový rozměr. Zrádci třetí série mají ve svém obsazení dva hráče, pro které nejistota a proměnlivost nejsou stresorem, ale pracovním materiálem.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková