Ve Voticích roste nový domov pro 113 seniorů. Na Benešovsku dnes na jedno lůžko připadá 110 seniorů

Ve Voticích dnes proběhlo slavnostní poklepání základního stavebního kamene nového domova pro seniory SeniorGarden. Zařízení vzniká za podpory města Votice v lokalitě Závětří a nabídne 113 lůžek v režimu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Součástí budou také odlehčovací služby a ordinace praktického lékaře, která bude sloužit nejen klientům domova, ale i široké veřejnosti. Investorem a provozovatelem zařízení je společnost ESG SeniorCARE, která plánuje domov otevřít na konci roku 2027. Výstavbu realizuje společnost SYNER. Nové kapacity v péči o seniory patří mezi dlouhodobé priority Votic Situace s kapacitami pobytových zařízení na Benešovsku je dlouhodobě napjatá. Na jedno lůžko v pobytové sociální péči připadá přibližně 110 obyvatel starších 65 let. Na Voticku přitom podíl obyvatel v seniorním věku tvoří více než pětinu populace a index stáří vzrostl ze 110 na 134,3 seniora na 100 dětí. I proto má město péči o seniory mezi prioritami. „Město Votice se na rostoucí potřebu péče připravuje dlouhodobě. Rozšiřování kapacit v pobytových zařízeních pro seniory i rozvoj služeb odlehčovací péče jsou součástí našeho střednědobého plánu sociálních služeb. Podpora výstavby nového domova je proto podstatná, má přinést potřebná lůžka pro obyvatele Votic i širšího okolí, stejně jako má pomoci rodinám, které o své blízké pečují doma a zajištění potřebné péče je pro ně dnes leckdy velmi obtížné,“ říká Iva Malá, starostka města Votice. Tři typy péče v regionu s nejvyšším predikovaným růstem počtu lidí s demencí Právě potřeba specializované péče bude podle demografických predikcí dále růst. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb a její studie má ve Středočeském kraji do roku 2050 vzrůst počet lidí s některou z forem demence o 245 %. Jde přitom o nejvyšší predikovaný nárůst ze všech krajů České republiky. „Lokalitu a podobu nového zařízení má smysl plánovat podle dlouhodobých potřeb regionu. Při přípravě našich projektů jsou proto důležité jak demografické predikce, tak spolupráce s městem, které dokáže nejlépe definovat místní potřeby a návazné služby. Ve Voticích proto stavíme zařízení, které by mělo těmto potřebám odpovídat,“ říká Zdeněk Fiala, M&A ředitel společnosti ESG SeniorCARE, která buduje a provozuje síť domovů SeniorGarden po celé republice. Zařízení ve Voticích nabídne místním tři typy sociálních služeb. Domov pro seniory bude sloužit lidem se sníženou soběstačností, kteří potřebují trvalou pomoc a podporu další osoby. Domov se zvláštním režimem je určen těm, kteří vyžadují speciální režim a nepřetržitý dohled a péči, typicky lidem s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence. Třetí službou budou odlehčovací služby, které mohou na určitou dobu převzít péči o člověka, o něhož běžně pečují jeho blízcí doma. Pečujícím tak umožní odpočinek nebo čas na vyřízení vlastních záležitostí. Ordinace praktického lékaře bude sloužit také veřejnosti Součástí projektu bude také ordinace praktického lékaře. Nebude určena pouze klientům SeniorGarden, ale bude k dispozici také obyvatelům Votic a široké veřejnosti. Nový areál tak vedle pobytových a odlehčovacích sociálních služeb nabídne i zázemí pro základní zdravotní péči využitelné místními. Domov otevře na konci roku 2027 a přinese i nová pracovní místa Výstavba začala v červnu letošního roku a otevření se plánuje už na konci roku 2027. Generálním dodavatelem stavby je společnost SYNER, která se společností ESG SeniorCARE spolupracuje i na dalších projektech. „Symbolický poklep proběhl sice až dnes, nicméně výstavba nového domova pro seniory již delší dobu běží podle plánu. V současnosti souběžně probíhá realizace obou částí budoucího areálu a do konce letošního roku chceme mít dokončenou nosnou konstrukci prvních dvou nadzemních podlaží. Těší nás, že i díky nám vnikne zařízení, které rozšíří kapacity péče o seniory ve Středočeském kraji a nabídne moderní a důstojné zázemí lidem, kteří jej budou potřebovat,“ říká Robert Špott, jednatel společnosti SYNER. Zařízení nabídne i nová pracovní místa. Při plném provozu by v SeniorGarden Votice mělo pracovat přibližně 70 zaměstnanců. Bude se jednat o pracovníky v sociálních službách, zdravotní sestry i zaměstnance recepce, kuchyně, prádelny nebo jiné provozní pracovníky. „Při náboru nehledáme jen lidi s odbornou praxí. Nabízíme smysluplnou práci v pěkném prostředí i těm, kteří o ni mají zájem, ale zatím jim chybí zkušenosti. Nové kolegy umíme zaškolit přímo v provozu, je však důležité, aby byl kandidát empatický, zodpovědný a ochotný pečovat o seniory důstojně a s radostí. V jiných našich zařízeních se ukazuje, že takový typ spolupráce je oboustranně úspěšný a přináší našim klientům nejen odbornou a kvalitní péči, ale i lidský a respektující přístup,“ vysvětluje Jiří Dušek, provozní ředitel domovů SeniorGarden. Zdroj: Tisková zpráva