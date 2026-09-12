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Ve vlaku jsem se zapletla s náhodným spolucestujícím. Dodnes si nesu následky

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Sedačka u okna, slunce prosvítající špinavým sklem, v ruce káva z automatu. Čtvrteční dopoledne na trase Praha-Olomouc. Nic nenasvědčovalo tomu, že tahle cesta změní víc než jen moji polohu na mapě.
Ve vlaku jsem se zapletla s náhodným spolucestujícím. Dodnes si nesu následky

Ve vlaku jsem se zapletla s náhodným spolucestujícím. Dodnes si nesu následky

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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