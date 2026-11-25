Z přibližně tisícovky vězňů aktuálně umístěných ve Věznici Ostrov na Karlovarsku jich pravidelně pracuje zhruba 370. To odpovídá asi 60 procentům práceschopných odsouzených. Zbývající část pracovat nemůže, a to ze zdravotních důvodů nebo kvůli bezpečnostním rizikům. První zástupce ředitele věznice David Slavík potvrdil, že zájem vězňů o práci v současnosti převyšuje dostupné kapacity.
Odsouzení nacházejí uplatnění na několika typech pracovišť. Uvnitř areálu se starají o chod věznice, pracují v kuchyni, zajišťují údržbu nebo se zapojují do výroby. V truhlářské dílně vzniká nábytek pro potřeby vězeňské služby, v jiné dílně zhruba 40 vězňů kompletuje plastové hračky pro německého výrobce. Zatímco v truhlárně jsou zaměstnáni vyučení nebo zkušení řemeslníci, práce na kompletaci hraček odbornou kvalifikaci nevyžaduje a pracovníci jsou průběžně zaučováni.
Mimo areál věznice pracuje přibližně 170 odsouzených. Slavík popsal, že jde o nestřežená pracoviště, typicky v automotivu s linkovou výrobou, a dále o místa s volným pohybem, kde vězni pracují převážně ve stavebních profesích. Vedle placené práce mají odsouzení možnost pomáhat také u státních institucí nebo neziskových organizací, například formou pomocných prací. Podle Slavíka tyto aktivity působí výchovně a terapeuticky.
Samotná věznice, která plní i funkci vazební, má tabulkový stav 426 zaměstnanců. Zatímco u civilních pozic je situace téměř vyrovnaná, u uniformovaných příslušníků vězeňské služby chybí přibližně třicet lidí. Ostrov v tomto ohledu čelí konkurenci dvou dalších velkých věznic v kraji, ale také policii, městské stráži a pracovním příležitostem za blízkou německou hranicí. Chybějící dozorci jsou proto nahrazováni přesčasovou prací.
V sobotu se do jinak nepřístupného areálu mohla podívat veřejnost. Stovka míst ve čtyřech prohlídkových skupinách se zaplnila přibližně za dvě hodiny a zájemci čekali na vstup i v mrazu půl hodiny před zahájením.
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