Ve většině částí Brna uspěli ve volbách současné starostky a starostové

Ve většině brněnských městských částí zvítězily kandidátky vedené současnými starosty a starostkami. Týká se to například Bosonoh, Jundrova, Žabovřesk, Komína, Brna-sever, Líšně, Starého i Nového Lískovce či Židenic. Naopak třeba v Bystrci zvítězili lidovci a porazili kandidátku starosty Tomáše Kratochvíla, který skončil na druhém místě.
S lidoveckou kandidátkou uspěl dlouholetý starosta Žebětína Vít Beran, která získala 67,59 procenta hlasů. „Dělám to pořád kontinuálně už 28 let. Ti lidé vždy po čtyřech letech vystaví vysvědčení, člověka to potěší. Ani jsem v takový výsledek nedoufal," řekl dnes Beran ČTK.
Zisk více než 65 procent hlasů zaznamenala i kandidátka Pro lepší Bosonohy vedená starostou Martinem Černým (KDU-ČSL). V roce 2022 získali téměř 33,5 procenta hlasů. Přes 60 procent hlasů má kandidátka vedená starostou Medlánek Michalem Markem (STAN).
Z dalších dlouholetých starostů se podařilo zvítězit Vladanu Krásnému (ODS) ve Starém Lískovci i Janě Drápalové (Zelení) v Novém Lískovci. Přes 40 procent hlasů získalo hnutí SOL starosty Brna-severu Martina Malečka.
V komunálních volbách uspěli rovněž starostové, kteří jsou bývalými členy sociální demokracie. Hnutí Marka Viskota v brněnských Řečkovicích získalo 27,61 procenta hlasů, ve Slatině zvítězil starosta Jiří Ides a v Líšni starosta Břetislav Štefan.
Pravděpodobnost změny vedení je naopak třeba v Bystrci, kde zvítězili lidovci se ziskem 28,48 procenta hlasů a kandidátka stávajícího starosty Kratochvíla je na druhém místě se 17,4 procenta. Také kandidátka ODS a TOP 09 v Brně-střed současného starosty Vojtěcha Mencla (ODS) skončila na druhém místě, zvítězili lidovci.
Podobná situace nastala třeba i v Brně-jih, kde zvítězili lidovci vedení místostarostou Jakubem Holasem a kandidátka vedená starostou je na druhém místě. Jestli bude Holas starostou, je podle něj ještě předčasné hodnotit, řekl dnes ČTK. Výsledek ho příjemně překvapil, přispěla k němu podle Holase intenzivní práce na kampani i otevřená komunikace s občany po celé čtyři roky.
Jiného starostu či starostku bude mít městská část Maloměřice a Obřany, kde dosavadní starostka Ludmila Kutálková kandidovala z posledního místa. ČTK před časem řekla, že nikdy nebylo její ambicí být starostkou. Vedení se prakticky s jistotou změní i v Kohoutovicích, stávající starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL) kandidoval z druhého místa a navíc se zřejmě stane brněnským primátorem. Několikrát zopakoval, že se chce soustředit pouze na tuto funkci. Na prvním místě je místostarostka Eva Sychrová (KDU-ČSL).