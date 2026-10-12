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Ve většině částí Brna uspěli ve volbách současné starostky a starostové

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Většina brněnských městských částí zůstane pod vedením dosavadních starostů a starostek. Někteří z nich získali výraznou podporu voličů, například v Žebětíně nebo Bosonohách. V Bystrci, Brně-středu i na jihu města skončily kandidátky současných starostů na druhém místě.
Ve většině částí Brna uspěli ve volbách současné starostky a starostové

Ve většině částí Brna uspěli ve volbách současné starostky a starostové

Zdroj: Markéta Katrin Špoková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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