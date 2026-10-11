Ve Velkých Losinách upalovali nevinné při čarodějnických procesech. Dnes turisty láká zámek, papírna i lázně

Velké Losiny na úpatí Jeseníků spojují tři ojedinělé historické památky. Renesanční zámek, staré sirné lázně i funkční manufaktura na výrobu papíru pamatují slavné časy rodu Žerotínů. Do osudu celého panství na konci 17. století tvrdě zasáhly čarodějnické procesy. V plamenech tehdy skončilo zhruba sto nevinných lidí. Panství rodu Žerotínů
Za rozvojem oblasti stojí především šlechtic Jan mladší ze Žerotína. Koncem 16. století nechal vysušit místní močály pro založení lázní a inicioval přestavbu rodového sídla z původní vodní tvrze. Dnes areál tvoří trojkřídlý vysoký zámek s trojpodlažními arkádami a osmibokou věží.
Návštěvníci v prvním patře uvidí Rytířský sál s kazetovým stropem a stěnami pokrytými vzácnými koženými tapetami. Díky klidnému vývoji v minulém století se zámecké interiéry dochovaly bez výrazného zpustošení. V místnostech kromě dobového nábytku stojí kachlová kamna z let 1586 až 1587, která patří k nejstarším svého druhu na Moravě.
Návštěvníci si prohlédnou také dvě zámecké kaple s barokními freskami od malíře Jana Kryštofa Handkeho. Prohlídková trasa zámku zabere necelou hodinu a interiéry přivítají hosty od dubna do října. Vstupné stálo v minulých sezonách kolem 200 korun.
Ztracené srdce a inkvizice
Temná kapitola panství začala na zámku po smrti hraběnky Juliany z Oppersdorfu. Její manžel Přemek III. ze Žerotína uložil podle jejího přání její srdce do stříbrné schránky. Po jeho smrti se krabička našla prázdná a podezření ze zakázaných rituálů padlo na jednoho ze zámeckých úředníků.
Skutečnou vlnu procesů ovšem spustila v roce 1678 žebračka Marina Schuchová, kterou přistihli v sobotínském kostele při krádeži hostie. Pověrčivá vrchnost na panství pozvala inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu a tribunály nakonec trvaly čtrnáct let. Majetek upálených si následně rozdělila šlechta s inkvizitory.
Jedním z nejstatečnějších odpůrců procesů se stal šumperský děkan Kryštof Alois Lautner. Inkvizice ho po mučení upálila v roce 1685 na náměstí v Mohelnici. Poslední soudy ukončilo až císařské nařízení v roce 1692. Zámecký park se vzrostlou lípou slouží u zámku dodnes jako připomínka popravených obětí.
Manufaktura míří do UNESCO
Čarodějnické hony zasáhly i nedalekou ruční papírnu, kterou Žerotínové založili na místě obilného mlýna v roce 1596. V září 1680 skončila na hranici Barbora Göttlicherová, žena tehdejšího papírnického mistra. Podnik tuto ránu přežil a ve 20. letech 19. století získal svou dnešní pozdně barokní a klasicistní podobu.
Rodina Schmidtů následně přišla na vynikající filtrační vlastnosti losinského papíru a odvrátila hrozbu zániku před levnější průmyslovou výrobou. Po druhé světové válce manufakturu zachránil před zrušením zájem výtvarníků v čele s Maxem Švabinským. Dnes patří k posledním funkčním památkám svého druhu ve střední Evropě a usiluje o zápis na seznam památek UNESCO.
Olomoucký kraj podepsal v létě 2024 memorandum, které má této složité nominaci pomoci. Výrobna stále zpracovává len a bavlnu do papírové kaše. Turisté si mohou celý proces prohlédnout na dvou návštěvnických okruzích. Za vstup platili dospělí v předchozích letech necelých 100 korun. Papírna otevírá celoročně a v letních měsících prodlužuje odpolední otevírací dobu.
Stará papírna ve Velkých Losinách, FOTO: Aktron, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Zápach z tírny lnu
Lidé si ve Velkých Losinách už v 16. století léčili kožní problémy a odpočívali u vnitřního termálního bazénu. Sjížděli se sem tehdy hosté ze
, Brna i z nedalekého Rakouska. Lázeňský areál málem zanikl v polovině 19. století kvůli budově dnešního pavilonu Božena. Tehdejší majitelé z ní udělali tírnu lnu a vznikající zápach odradil hosty natolik, že do oblasti přestali jezdit. Znojma
Provoz ukončil po třech letech krach a dům se po úpravách vrátil lázním. Ve 20. století navrhl vídeňský architekt Alfréd Kastelic nové budovy Šárka a Eliška uprostřed čtyřicetihektarového parku. Současní návštěvníci mohou výlet po areálu zakončit u místní speciality. Výrobkyně Jana Kašparová u zámku připravuje ruční čokoládové pralinky s marcipánem, lískooříškovým krémem nebo tasmánským pepřem.
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