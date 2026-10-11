Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ve Velkých Losinách upalovali nevinné při čarodějnických procesech. Dnes turisty láká zámek, papírna i lázně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Velké Losiny na úpatí Jeseníků lákají na ojedinělé památky. Turisté v obci prozkoumají renesanční zámek s arkádami, papírnu usilující o UNESCO i sirné lázně.
Zámek Velké Losiny

Zámek Velké Losiny

Zdroj: FOTO:Bjalek Michal, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:05

Reklama
Další články z Výletárium
Karlova Studánka hostila Havla i filmaře. Na rozdíl od Luhačovic si zachovala historické roubené domy
Karlova Studánka hostila Havla i filmaře. Na rozdíl od Luhačovic si zachovala historické roubené domy
Tajemství dobrého burčáku. Mutěnice lákají na slavný pochod
Tajemství dobrého burčáku. Mutěnice lákají na slavný pochod

Tradiční pochod slováckým vinohradem v Mutěnicích nabídne ochutnávku čerstvého burčáku a lokálních...

Hrad Křivoklát ze Zrádců v říjnu uzavře velkou věž s hradbami. Vlastní otec tu tři roky věznil Karla IV.
Hrad Křivoklát ze Zrádců v říjnu uzavře velkou věž s hradbami. Vlastní otec tu tři roky věznil Karla IV.

Státní hrad Křivoklát v okrese Rakovník znají diváci ze soutěže Zrádci. Velká věž s hradbami zavírá 31....

Krásnú Lúčku z Vyprávěj byste na Slovensku nenašli a roubenka Dvořákových stojí na Kokořínsku
Krásnú Lúčku z Vyprávěj byste na Slovensku nenašli a roubenka Dvořákových stojí na Kokořínsku

V seriálu Vyprávěj se pražská vysokoškolská studia natáčela v psychiatrické léčebně, Krásnú Lúčku najdete u...

Třeboňské lázně léčí bolavé klouby už přes 130 let. Pověst o nemocné dceři zakladatele ale vyvrátily archivy
Třeboňské lázně léčí bolavé klouby už přes 130 let. Pověst o nemocné dceři zakladatele ale vyvrátily archivy

Jihočeská Třeboň nabízí na podzim klidnější odpočinek ve slatinných lázních. Návštěvníci si prohřejí klouby...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.