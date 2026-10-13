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Ve vaně lidské výkaly, podlaha černá od much. Mladá žena zdarma uklízí domácnosti v otřesném stavu

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Hromady odpadků, všudypřítomná plíseň, mrtvá zvířata nebo místnosti zamořené hmyzem. Osmadvacetiletá Britka Bea Eltonová se při své práci dostává do domácností, ve kterých se často celé roky neuklízelo. Některé nálezy překvapují i zkušené pracovníky úklidových služeb. Mladá žena přesto lidem pomáhá bezplatně a její proměny zanedbaných domovů sledují miliony lidí.
Ve vaně lidské výkaly, podlaha černá od much. Mladá žena zdarma uklízí domácnosti v otřesném stavu

Ve vaně lidské výkaly, podlaha černá od much. Mladá žena zdarma uklízí domácnosti v otřesném stavu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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