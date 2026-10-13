Ve vaně lidské výkaly, podlaha černá od much. Mladá žena zdarma uklízí domácnosti v otřesném stavu

Britka Bea Eltonová se specializuje na úklid domácností, jejichž obyvatelé se kvůli vážným osobním problémům přestali zvládat starat o své bydlení. V jednom z domů narazila na takové množství much, že podlaha působila téměř černě. V jiné domácnosti objevila vanu naplněnou lidskými výkaly, protože majitelce přestala fungovat toaleta. Během dalších zakázek se setkala s rozsáhlým zamořením pavouky, plísněmi i zvířecími exkrementy. Podobné prostředí přitom není výjimkou mezi lidmi, kteří ji žádají o pomoc. Mnozí se dostali do situace, kdy už nedokážou vlastními silami obnovit základní hygienické podmínky.
V domě našla mrtvého ptáka i několik let staré odpadky
Při jednom z úklidů v britském regionu Midlands čekal na Eltonovou dům, jehož obyvatelka přibližně tři roky přestávala vyhazovat odpadky. Podlahy postupně zmizely pod vrstvami obalů od potravin, plastových lahví, krabic a dalších předmětů. V jedné z místností se nacházelo také mrtvé ptačí mládě, které tam podle odhadu mohlo ležet několik let. V ložnici zůstalo prakticky jediné volné místo, a to samotná postel. Situaci komplikovaly kočičí výkaly a moč, kterými byla část odpadu znečištěná. Majitelka se navíc kvůli studu bála pozvat domů opraváře, takže dlouhodobě žila i s nefunkčními spotřebiči a vytápěním.
Úklid podobných prostor vyžaduje ochranné obleky, respirátory, pevné rukavice a speciální zacházení s kontaminovaným odpadem. Eltonová pracuje společně se svým partnerem Harrym, který se k její činnosti připojil na plný úvazek. Některé domácnosti dokážou vyčistit během tří dnů, jindy jim práce zabere až dva týdny. Denně přitom mohou pracovat i dvanáct hodin. Na odstranění biologicky nebezpečného odpadu si v případě potřeby najímají specializované pracovníky. Smyslem jejich práce není pouze odvézt nahromaděné odpadky, ale především umožnit obyvatelům návrat do bezpečnějšího a obyvatelného prostředí.
Za zanedbaným bydlením bývají osobní tragédie
Jedna z nejtěžších zakázek souvisela se ženou, která během půl roku přišla o matku, otce a babičku a prožila další traumatické události. Když jí přestala fungovat toaleta, nedokázala překonat strach z přítomnosti cizího člověka ve svém domově. Několik let proto používala místo záchodu vanu. Jiná klientka ve vyšším věku se zase potýkala s plicním onemocněním a nedokázala odstranit rozsáhlé pavučiny. Její bydlení postupně zůstalo bez vytápění a elektřiny. Rodina se o skutečném stavu domácnosti dozvěděla až poté, co žena upadla a zlomila si kyčel.
Podobné případy ukazují, že závažně zanedbané bydlení nelze automaticky považovat za důsledek lenosti. Deprese, chronická onemocnění, omezená pohyblivost nebo dlouhodobá sociální izolace mohou člověku výrazně ztížit péči o domácnost. Samostatným zdravotním problémem je patologické hromadění věcí, při kterém lidé nedokážou vyhazovat předměty ani tehdy, když jim zaplňují obytné místnosti. Ne každý zanedbaný byt však znamená, že jeho obyvatel touto poruchou trpí. Nahromaděný odpad zároveň může zvyšovat riziko požáru, pádu nebo výskytu škůdců. Samotné jednorázové vyklizení proto nemusí stačit, pokud se současně neřeší příčiny, které k takovému stavu vedly.
O pomoc žádají stovky lidí, všem vyhovět nedokáže
Eltonová začala zveřejňovat úklidová videa v roce 2023 poté, co přišla o zaměstnání. Původně natáčela čištění vlastního pronajatého bydlení, postupně ji však začali kontaktovat lidé s mnohem vážnějšími problémy. Její tvorba si získala více než šest milionů sledujících na sociálních sítích. Příjmy z videí a reklamních spoluprací jí umožňují financovat bezplatné úklidy, dopravu i nezbytné vybavení. V červenci 2026 měla za sebou přibližně 45 vyčištěných domácností a měsíčně dostávala kolem 160 žádostí o pomoc. Kromě samotných obyvatel ji kontaktují také sociální pracovníci nebo lidé, kteří pečují o své blízké.
Vyčištěním domácnosti pomoc nekončí
Než Eltonová do některé domácnosti vůbec vstoupí, může s jejím obyvatelem komunikovat několik měsíců. Důležitou překážkou bývá stud, kvůli kterému lidé svou situaci tají před rodinou i odborníky. Mladá žena jim proto podle potřeby pomáhá také navázat kontakt se sociálními službami nebo terapeuty. V říjnu znovu upozornila, že bezplatný úklid sám o sobě nemůže odstranit následky dlouholetých psychických traumat. Někteří klienti potřebují následnou odbornou podporu a někdy také opakovanou pomoc s bydlením. Jedna z žen, které Eltonová pomohla, se po vyčištění domácnosti postupně vrátila do běžného života a našla si zaměstnání.
Zdroje: theguardian.com, shows.acast.com, nhs.uk, slam.nhs.uk