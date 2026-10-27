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Ve středu budou velké obchody zavřené. Generace X pamatuje časy, kdy se bez nákupů přežil celý víkend

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Dennívýzva
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Ve středu 28. října zůstanou velké obchody zavřené a internet už pomalu začíná řešit, zda máme doma dost rohlíků. Generace X se na to může dívat s lehkým pobavením. Pamatuje totiž dobu, kdy nebyl nedělní nákup samozřejmost, večerka nebyla na každém rohu a přežít den bez supermarketu nebyla krizová situace.
Ve středu budou velké obchody zavřené. Generace X pamatuje časy, kdy se bez nákupů přežil celý víkend

Ve středu budou velké obchody zavřené. Generace X pamatuje časy, kdy se bez nákupů přežil celý víkend

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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