Ve středu budou velké obchody zavřené. Generace X pamatuje časy, kdy se bez nákupů přežil celý víkend

Jeden zavřený den. A přesto se česká domácnost nezhroutí
Ve středu 28. října slavíme Den vzniku samostatného československého státu a podle zákona musí mít zavřeno maloobchodní prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních.
Velké supermarkety, hypermarkety, obchodní domy a většina velkých prodejen v nákupních centrech tedy nákup nevyřeší.
Což každoročně vyvolá zvláštní domácí reflex: v předvečer svátku začne část populace nakupovat, jako kdyby nás nečekalo 24 hodin bez hypermarketu, ale tři týdny odříznutí od civilizace.
Generace X přitom ví, že se dá přežít i neděle bez čerstvé bagety ve 20:43.
Pamatuješ, když se nakupovalo podle otevírací doby, ne podle momentální chuti?
Dnes jsme zvyklí, že pokud v devět večer zjistíme, že nemáme mléko, někde ho téměř určitě seženeme. Obchodní centra jsou otevřená o víkendech, potraviny často dlouho do večera a rozvoz nám přiveze nákup ke dveřím.
Pro dnešní čtyřicátníky a padesátníky ale není svět s omezenou otevírací dobou žádná historická exotika.
Nakupovalo se dopředu. Pečivo se na víkend bralo v sobotu. Když něco došlo, improvizovalo se. A pokud v neděli večer nebyly doma chipsy, člověk prožil tragédii v soukromí a do pondělí ji nějak zvládl.
Ne všechno z minulosti bylo lepší. Tohle ale připomíná jednu užitečnou věc: jeden den bez velkého obchodu opravdu není logistická katastrofa.
Co bude 28. října zavřené
Zákaz prodeje se vztahuje na provozovny s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. U velkých supermarketů a hypermarketů tedy počítej se zavřenými dveřmi.
Nejde přitom jen o potraviny. Stejné omezení se týká i velkých prodejen dalšího sortimentu.
Pokud tedy chceš ve středu využít volno k návštěvě velkého obchodu s nábytkem, elektronikou nebo módou, raději si jeho režim zkontroluj předem.
Kde naopak nakoupit můžeš
Zákon má několik důležitých výjimek.
Otevřené mohou zůstat malé prodejny do 200 metrů čtverečních. Zákaz se nevztahuje ani na lékárny, čerpací stanice nebo prodejny na letištích, autobusových a vlakových nádražích.
Z toho ale neplyne, že každá taková provozovna skutečně otevře. Zákon jí to umožňuje, konkrétní otevírací dobu si ale určuje provozovatel.
Pokud tedy spoléháš na jednu konkrétní večerku nebo nádražní obchod, dvě minuty kontroly otevírací doby mohou být užitečnější než deset minut nadávání před zamčenými dveřmi.
E-shop fungovat může. A výdej objednávky má vlastní pravidla
Česká obchodní inspekce ve svém aktuálním spotřebitelském průvodci uvádí, že regulace prodejní doby se týká prodeje zboží, nikoli automaticky výdeje zboží, které bylo předem objednáno přes e-shop.
To ovšem ještě neznamená, že každý výdejní bod bude 28. října otevřený. Konkrétní provozní dobu si opět musíš ověřit u daného prodejce.
Online objednávku tedy vytvořit můžeš, ale pokud ji potřebuješ fyzicky ještě ve středu, nepočítej automaticky s běžným provozem.
Co se opravdu vyplatí koupit dnes
Pokud doma běžně vaříš, nepotřebuješ zvláštní „sváteční zásoby“. Stačí se podívat na věci, které skutečně spotřebujete během jednoho dne.
Mléko. Pečivo. Něco k snídani. Jídlo na středeční oběd a večeři. Krmivo pro zvíře. Pleny, pokud máš doma malé dítě. A cokoli, bez čeho konkrétně vaše domácnost další den opravdu fungovat neumí.
To je v zásadě všechno.
Kartón minerálek, osm konzerv fazolí a poslední tři balení mouky v supermarketu nejsou povinnou výbavou pro státní svátek.
Pečivo není časovaná bomba
Čerstvý chléb bez problémů zvládne další den, pokud ho správně uložíš. Část pečiva můžeš také zamrazit a ráno vytáhnout podle potřeby.
Rohlíky nebo housky, které nejsou první den dokonalé, se dají rozpéct. Starší pečivo může skončit ve vajíčku, žemlovce, strouhance nebo krutonech.
Jestli existuje potravina, kvůli které opravdu nemusíme zahájit předsváteční paniku, je to právě rohlík.
Den zavřených obchodů je docela dobrý test spíže
Zkus ve středu udělat malý experiment: místo automatického „musím něco koupit“ se nejdřív podívej, co už doma máš.
Těstoviny, rýže, vejce, brambory, konzerva rajčat, mražená zelenina, luštěniny nebo sýr často zvládnou vytvořit večeři bez sebemenšího kontaktu se supermarketem.
A možná při tom objevíš i onu cizrnu, kterou sis koupila před osmi měsíci s velmi konkrétním plánem, jenž se mezitím ztratil v dějinách.
Mrazák je tvůj malý supermarket, který nikdy nezavírá
Jedna z nejpraktičtějších domácích rezerv není plná spíž trvanlivých konzerv, ale rozumně využívaný mrazák.
Pečivo, porce hotového jídla, zelenina, maso, ryby, vývar nebo bylinky dokážou zachránit nejen státní svátek, ale i obyčejný večer, kdy se ti prostě nechce nakupovat.
Nemusíš ho zaplnit do posledního centimetru. Stačí vědět, co v něm je.
A pokud něco opravdu dojde?
Pak svět nekončí.
Můžeš se podívat po malé prodejně, čerpací stanici nebo obchodě na nádraží. Některé restaurace, kavárny a služby samozřejmě fungovat mohou také.
Jen počítej s tím, že nouzový nákup na benzince obvykle nebude nejlevnější způsob, jak zjistit, že doma došlo máslo.
Generace X má v tomhle jednu docela užitečnou superschopnost
Není to schopnost chodit deset kilometrů do školy sněhem, jak s oblibou tvrdí naši rodiče.
Je to zkušenost, že dostupnost zboží 24 hodin denně není nezbytná podmínka normálního života.
Někdy něco prostě nebylo. Něco bylo zavřené. Něco se koupilo až druhý den. A domácnost mezitím fungovala dál.
Možná právě proto je jeden zavřený sváteční den docela příjemná připomínka, že nemusíme všechny drobné nedostatky řešit okamžitým nákupem.
Takže dnes nakup, ale bez evakuačního plánu
Podívej se do lednice, zvaž středeční jídlo, dokup pár věcí, které opravdu chybí, a pak supermarket opusť s důstojností.
Zítra bude jeden den zavřeno.
Ve čtvrtek se dveře zase otevřou, rohlíky budou znovu existovat a česká ekonomika i tvoje domácnost tuto mimořádnou událost s vysokou pravděpodobností přežijí.
Rychlé FAQ: obchody 28. října
Budou 28. října 2026 zavřené všechny obchody?
Ne. Povinné omezení se týká především prodejen nad 200 metrů čtverečních.
Mohou mít malé potraviny otevřeno?
Ano, pokud jejich prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních. Zda skutečně otevřou, ale záleží na provozovateli.
Budou otevřené lékárny?
Zákaz se na lékárny nevztahuje. Konkrétní lékárna ale může mít sváteční otevírací dobu nebo zavřeno.
Co čerpací stanice?
Také patří mezi výjimky ze zákazu prodeje.
Co obchody na nádraží a letišti?
Zákon jim umožňuje mít otevřeno.
A e-shopy?
Objednávat online můžeš. U fyzického výdeje předem objednaného zboží si ověř provoz konkrétního výdejního místa.
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Zdroje: Česká obchodní inspekce – V Den vzniku samostatného československého státu ve středu 28. října platí zákaz prodeje v provozovnách nad 200 metrů čtverečních [1], Česká obchodní inspekce – Spotřebitelský průvodce, prodejní doba [2], Česká obchodní inspekce – Zákon o prodejní době v maloobchodě [3].