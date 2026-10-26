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Ve staré kuchařce jsem objevila zapomenutý recept na tento řepový salát. Stačí na něj jen 5 surovin, je v mžiku hotový a chutná dokonale

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Objevte kouzlo tohoto řepového salátu s majonézou a ořechy, který je úžasně šťavnatý, výživný a má bohatou chuť. Skvěle se hodí ke svačince i k masu, jako příloha.
Ve staré kuchařce jsem objevila zapomenutý recept na tento řepový salát. Stačí na něj jen 5 surovin, je v mžiku hotový a chutná dokonale

Ve staré kuchařce jsem objevila zapomenutý recept na tento řepový salát. Stačí na něj jen 5 surovin, je v mžiku hotový a chutná dokonale

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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