Ve StarDance se nezbohatne, většinou naopak zchudnete. Matonoha prozradil, kolik mu Česká televize skutečně platí

Herec, který letos tančí ve čtrnácté řadě StarDance po boku Natálie Návorkové, neodhalil přesnou částku na výplatní pásce. Udělal ale něco zajímavějšího, popsal celý mechanismus, který ukazuje, proč může být účast v pořadu s průměrnou sledovaností přes 1,6 milionu diváků paradoxně cestou k finančnímu propadu. Za měsíce příprav nedostal od ČT ani korunu. Platit mu začali až se startem přímých přenosů. A mezitím musel svou běžnou práci omezit na třicet procent normálu.
Jedenáct týdnů zadarmo
Časová osa mluví jasně. Matonoha v červenci na karlovarském festivalu řekl, že s oficiální přípravou mohou začít až 1. srpna. První přímý přenos proběhl 10. října, druhý o týden později. Když 19. října vyšel jeho rozhovor v Blesku, měl za sebou zhruba jedenáct týdnů intenzivních tréninků, a teprve dva placené večery.
Jedenáct týdnů bez honoráře. Žádné natáčení, žádné zkoušení nových projektů. Jeden zájezd na celý podzim. Pro herce žijícího na volné noze to znamená, že přibližně sedmdesát procent obvyklého pracovního objemu prostě zmizelo. Bez náhrady.
Model starý jako StarDance sama
Matonohův popis není výjimka. Je to systém. Když v roce 2010 vypadla Veronika Žilková, Blesk uváděl honorář dvacet tisíc korun za díl a tři měsíce tréninků zdarma. Žilková tehdy otevřeně řekla, že „přišla o peníze“. O jedenáct let později totéž potkalo Simonu Babčákovou, zákulisní odhad hovořil o čtyřiceti tisících za živý večer, tréninky opět bez odměny. V roce 2024 se objevil neoficiální odhad kolem sedmdesáti tisíc korun za přímý přenos pro známějšího účastníka.
Jsou to částky z různých let, z různých zdrojů a bez oficiálního potvrzení České televize. Jedno ale mají společné: peníze vždy začínají téct až s prvním vysíláním. Přípravná fáze je na účet soutěžícího.
Pro srovnání, které jsme v Redakci VIPŽivot vytvořili: v americké Dancing with the Stars se dlouhodobě uvádí garantovaný základ kolem tří milionů korun, který má pokrývat i zkušební období před startem sezony. V britském Strictly Come Dancing dostávají účastníci fixní startovní částku plus bonusy za každé další kolo. Český model je v tomto ohledu výrazně tvrdší.
„Ty páry nezbohatnou, většinou naopak zchudnou“
Tuhle větu neřekl Matonoha. Řekl ji Marek Eben v talkshow tanečnice Veroniky Lálové. Moderátor, který StarDance provází od začátku, popsal mechaniku ještě přesněji: soutěžící mají blokovaný celý podzim až do Vánoc. Když vypadnou brzy, odmítnuté zakázky už zpětně nenahradí. Kalendář je prázdný a pozdě na to ho plnit.
Jan Tománek, choreograf a klíčová postava pořadu, v rozhovoru pro Seznam Zprávy oponoval jinak. Podle něj účastníci vědí dopředu, do čeho jdou a kolik dostanou. StarDance je podle něj obrovská reklama, která zvyšuje cenu na trhu práce. Ekonomické riziko je tedy součástí vědomé sázky, ne překvapení.
Podobně to vidí i Martin Kumžák, šéf orchestru Moondance, který pořad doprovází. V roce 2024 řekl na rovinu: „StarDance není za peníze, za které bychom mohli dělat jen tohle.“ I lidé uvnitř produkce musí vedle pořadu jet běžný provoz.
Publicita jako měna
Proč tedy celebrity do StarDance chodí? Odpověď leží v číslech, která nemají nic společného s honorářem. Třináctá řada zasáhla přes 4,6 milionu diváků při průměrném podílu 44,46 procenta. Žádný jiný český pořad nenabízí srovnatelnou expozici po dobu několika měsíců.
Skutečný „výdělek“ ve StarDance se proto nepočítá v korunách za sobotní večer. Počítá se v tom, co přijde potom: nové role, vyšší sazby, komerční spolupráce, rozpoznatelnost u publika, které by se k danému herci nebo sportovci jinak nedostalo. Matonoha sám říká, že chce dojít co nejdál a opravdu se něco naučit. Motivace není rychlý honorář. Je to investice.
Sázka, která se nemusí vrátit
Jenže každá investice nese riziko. Kdo vypadne ve druhém kole, odejde s honorářem za dva večery a s prázdným podzimním diářem. Publicitu sice získá, ale zlomek toho, co dostane finalista. A jestli se mu ta viditelnost vrátí v podobě konkrétních nabídek, to mu v říjnu nikdo nezaručí.
Matonoha zatím tančí dál. Kolik přesně mu ČT za každý sobotní večer pošle, veřejně neřekl. Řekl ale dost na to, aby bylo jasné, že glamour parketu a realita výplatní pásky jsou ve StarDance dvě velmi odlišné věci.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová