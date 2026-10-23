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Ve StarDance se nezbohatne, většinou naopak zchudnete. Matonoha prozradil, kolik mu Česká televize skutečně platí

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Tomáš Matonoha po dvou odvysílaných večerech StarDance otevřeně popsal, jak funguje odměňování v nejsledovanější soutěži České televize. Čísla nejsou pohádková.
Ve StarDance se nezbohatne, většinou naopak zchudnete. Matonoha prozradil, kolik mu Česká televize skutečně platí

Ve StarDance se nezbohatne, většinou naopak zchudnete. Matonoha prozradil, kolik mu Česká televize skutečně platí

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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