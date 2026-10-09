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Ve stanici Náměstí Míru srazil vlak metra ženu, na místě zemřela

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Kvůli nehodě je zastaven provoz metra na lince A mezi stanicemi Želivského a Dejvická.
Ve stanici Náměstí Míru srazil vlak metra ženu, na místě zemřela

Ve stanici Náměstí Míru srazil vlak metra ženu, na místě zemřela

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 18:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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