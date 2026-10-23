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Ve Slezské Ostravě pokračuje dosavadní koalice. Obvod bude mít novou starostku

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Vítězné ANO se ve Slezské Ostravě dohodlo na pokračování koalice s hnutím Ostravak a ODS. Dosavadního starostu Richarda Vereše má po osmi letech vystřídat Kateřina Krenželoková. Trojice stran bude mít 23 z 35 zastupitelů.
Ve Slezské Ostravě pokračuje dosavadní koalice. Obvod bude mít novou starostku

Ve Slezské Ostravě pokračuje dosavadní koalice. Obvod bude mít novou starostku

Zdroj: Městský obvod Slezská Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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