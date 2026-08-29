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Ve jménu míru zničili tropický ráj. Mezinárodní den proti jaderným zkouškám připomíná temnou kapitolu poválečné doby

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29. srpna si svět připomíná Mezinárodní den proti jaderným zkouškám. Organizace spojených národů ho vyhlásila v roce 2009 na návrh Kazachstánu, aby upozornila na ničivé zdravotní a ekologické následky jaderných testů a podpořila jejich úplný zákaz.
Ve jménu míru zničili tropický ráj. Mezinárodní den proti jaderným zkouškám připomíná temnou kapitolu poválečné doby

Ve jménu míru zničili tropický ráj. Mezinárodní den proti jaderným zkouškám připomíná temnou kapitolu poválečné doby

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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