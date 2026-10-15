Ve Frýdlantu je už po volbách jasno. Kdo bude starostou, místostarostou a v radě?

Komunální volby vyhrálo ve Frýdlantu nové politické uskupení Frýdlant pro všechny, které získalo díky podpoře voličů osm mandátů z jednadvaceti. Druhé skončilo se čtyřmi mandáty ANO, po třech místech v zastupitelstvu přiřkli voliči uskupení Místní a SLK a ODS. Frýdlant sobě získal dvě zastupitelská křesla a Nezávislí pro Frýdlant jedno. Poslední kandidující strana, SPD, žádné místo v zastupitelstvu nezískala.
Koalici složila tři uskupení - Frýdlant pro všechny, Místní a SLK a Nezávislí pro Frýdlant. V opozici tak skončila dosud vládnoucí ODS a dosavadní starosta Dan Ramzer ve své funkci po dvaceti letech končí. ANO a Frýdlant sobě budou opět opoziční.
Povolební jednání měla jasný směr
Povolební jednání o koalici se rozběhla hned po sečtení všech šesti volebních okrsků Frýdlantu.
„Jednání určitě nebyla jednoduchá, ale hrubé kontury koalice jsme měli už v neděli ráno. Ve středu večer jsme po doladění detailů podepsali koaliční dohodu. V tuto chvíli máme předpřipravenou koaliční smlouvu, kterou jsme se zavázali dovést k finální verzi a podpisu do 60 dní,“ říká lídr vítězné strany Frýdlant pro všechny Jiří Stodůlka.
S koaličními partnery, se kterými mají v zastupitelstvu většinu dvanácti hlasů, je spokojen.
„Tahle koalice má za mě velký potenciál a věřím, že to čtyřleté období proběhne v klidu a míru a v konstruktivní práci tak, abychom Frýdlant zase posunuli dopředu a mohli být na naši práci na konci tohoto právě začínajícího volebního období hrdí,“ dodává. Starostou Jiří Stodůlka, místostarostou Martin Roušal
Z koaliční dohody vyplývá i obsazení pozic starosty a místostarosty Frýdlantu a radních. Starostou se stane dosavadní místostarosta Jiří Stodůlka, místostarostou nováček na radnici i v zastupitelstvu Martin Roušal, který byl až dosud mistrem odborného výcviku na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant.
Martin Roušal vlevo, Jiří Stodůlka vpravo.
Pozice radních budou zastávat za Frýdlant pro všechny starosta, místostarosta a Jan Kizyma, za Místní a SLK Šárka Pokorná, Jan Hlávka a Jakub Altšmíd a za Nezávislé pro Frýdlant Kamil Socha.
V radě přitom dochází k velké obměně. Z dosavadních radních budou nadále funkci zastávat jen Jiří Stodůlka, Jakub Altšmíd a Jan Hlávka.
„To, že jsme obhájili naše tři mandáty, které jsme získali v minulých volbách, a ještě jsme si v počtu hlasů polepšili, vnímáme jako velký závazek vůči našim voličům. Vyvineme maximální úsilí, abychom naše vize a sliby lidem naplnili. Jednání s koaličními partnery byla intenzivní, ale zároveň konstruktivní a z nové nadcházející spolupráce máme všichni dobrý pocit. Těšíme se na to, co se nám společně za čtyři roky povede,“ uvedl po podpisu koaliční dohody pro Libereckou Drbnu lídr Místních Jakub Altšmíd.
Místní chtějí na svou dosavadní práci pro Frýdlant navázat.
„Máme v plánu dotáhnout jednotný vizuální styl města tak, abychom ho implementovali na více místech, než je tomu teď. Máme v hlavě taky nějaký atraktivní merch pro návštěvníky a pro Frýdlanťáky, na který budou, doufám, hrdí, bude se jim snad líbit a budou ho nosit. Určitě také chceme pokračovat v participativním rozpočtu, což je za nás skvělý nástroj k tomu, dát lidem možnost aktivně se zapojit do dění ve městě a vlastní aktivní snahou a úsilím vytvořit něco hezkého v jejich okolí, co jim bude sloužit,“ dodává Altšmíd.
Jednička SLK na jejich společné kandidátce, lékařka
Šárka Pokorná, má být v radě jedním z nováčků. „Pro mě je to všechno nové, v zastupitelstvu jsem dříve strávila jen tři měsíce a pak jsem z osobních důvodů musela mandát položit. Ale jsem příjemně překvapena tou atmosférou, která je velmi pracovní, konstruktivní. Vidím, že máme opravdu chuť se všichni domluvit a spolupracovat a pracovat na radnici a pro město, a to je správný směr,“ podotkla.
Poměr sil je v radě rozvržen následovně - tři křesla má Frýdlant pro všechny, tři Místní a SLK a jedno křeslo mají Nezávislí pro Frýdlant. I za toto volební uskupení usedne v radě nováček, profesionální i dobrovolný hasič
Kamil Socha. „Práce mě teď čeká určitě hodně a také seznamování se se vším, protože jsem nově nejen radní, ale i zastupitel. Ale jsem na tuhle výzvu připraven. Máme svůj volební program, který chceme naplnit, zájmy strany, které chceme v koalici prosazovat, a de facto plynule navázat na předešlou práci, protože zástupce naší strany už byl radním v minulém volebním období,“ říká.
Noví zastupitelé Frýdlantu koalice.
Jiří Stodůlka, který by se měl stát novým starostou Frýdlantu, se nových tváří v radě nebojí.
„Rada významně omládla, ale myslím, že to může být ku prospěchu věci. Už se těším na spolupráci,“ uzavírá.
Ustavující zastupitelstvo je ve Frýdlantě naplánováno na 4. listopadu.