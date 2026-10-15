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Ve Frýdlantu je už po volbách jasno. Kdo bude starostou, místostarostou a v radě?

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Povolební jednání ve Frýdlantu významně postoupila. Zástupci tří volebních uskupení: Frýdlantu pro všechny, Místních a SLK a Nezávislých pro Frýdlant uzavřeli ve středu večer koaliční dohodu. Starostou se podle ní má stát dosavadní místostarosta Jiří Stodůlka, místostarostou nováček Martin Roušal.
Ve Frýdlantu je už po volbách jasno. Kdo bude starostou, místostarostou a v radě?

Ve Frýdlantu je už po volbách jasno. Kdo bude starostou, místostarostou a v radě?

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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