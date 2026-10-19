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Ve Fenerbahce vydělával jako nikdy v životě, ale říká, že klub je vedený amatérsky. Kadlecovy divoké roky v Turecku

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Michal Kadlec bral v Istanbulu 53,8 milionu korun čistého ročně. Přesto mu Fenerbahçe připadalo jako amatérsky vedený klub bez koncepce.
Ve Fenerbahce vydělával jako nikdy v životě, ale říká, že klub je vedený amatérsky. Kadlecovy divoké roky v Turecku

Ve Fenerbahce vydělával jako nikdy v životě, ale říká, že klub je vedený amatérsky. Kadlecovy divoké roky v Turecku

Zdroj: FAČR
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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