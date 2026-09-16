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Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasazuje kultovní klenot všech Husákových dětí

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Bizarní zločin na sklonku starého mocnářství dodnes rozesmívá i mrazí miliony diváků. V luxusní vile zbyla jen prázdná vana, demižon od kyseliny a hromádka věcí, které se nerozpustily.
Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasazuje kultovní klenot všech Husákových dětí

Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasazuje kultovní klenot všech Husákových dětí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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