Ve čtvrtek ve 20:00 celé Česko propadne euforii: Prima MAX nasazuje kultovní klenot všech Husákových dětí

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Je čtvrtek večer a vy už toho máte dost. Pracovní týden vás vysál, šéf zase řešil nesmysly a vy potřebujete vypnout. Co kdyby vás čekalo něco, co vás přenese do doby elegantních salonních kupé, záhadných mastí na růst vlasů a bizarních zločinů? Film s rozpočtem desítek milionů, který natáčel oscarový tvůrce, ale málem se nedostal na plátno kvůli cenzuře a tvrdým osobním sporům.
Představte si honosnou vilu v Praze na sklonku rakousko-uherského mocnářství. Slavný továrník, jehož zázračný přípravek vracel naději plešatým mužům po celém světě, náhle zmizel. Zbyla jen prázdná vana, prázdný demižon od kyseliny sírové a úhledná hromádka osobních věcí, které žíravina nedokázala zničit. Kam se poděl? Vyšetřování se ujímá excentrický policejní inspektor a jeho mladý, neobyčejně plachý praktikant.
Rozpuštěný a vypuštěný: Film, který málem nevznikl
Tímto legendárním snímkem je detektivní retrokomedie Rozpuštěný a vypuštěný z roku 1984, která měla premiéru v kinech 1. ledna 1985. Režisér Ladislav Smoljak se tehdy rozhodl pro odvážný krok a do role inspektora Trachty neobsadil svého tvůrčího partnera Zdeňka Svěráka, ale charismatického Jiřího Zahajského. Na Svěráka zbyla pouze menší role průmyslového básníka Jelínka.
Mladého praktikanta Hlaváčka si zahrál Marek Brodský, jehož záměrné neherectví a plachost přesně odpovídaly režisérově vizi. Film přímo vychází z divadelní hry Vražda v salonním coupé, ale jméno slavného vynálezce Járy Cimrmana v celém osmdesátiminutovém snímku ani jednou nezazní. Přesto je mnoho diváků dodnes přesvědčeno, že jde o cimrmanovský film.
Cenzura, zákazy a hluboké osobní křivdy
Cesta snímku na stříbrné plátno byla plná překážek. Původní scénář měl režírovat slavný oscarový tvůrce, ale mocný barrandovský dramaturg projekt nemilosrdně zablokoval s tím, že toto téma nikoho nezajímá. Autoři museli nejprve natočit jiné divácké hity, aby si vybojovali právo vdechnout život svému vysněnému dílu.
Když se jim to konečně podařilo, natáčení provázely hluboké osobní spory. Mezi oběma autory došlo k vážnému ochlazení vztahů kvůli obsazení hlavní role vyšetřovatele. Svěrák nesl režisérovo rozhodnutí jako těžkou křivdu, protože tuto postavu s úspěchem hrál na divadelních prknech. Bulvární média později šířila mýty o tom, že spolu tři roky vůbec nepromluvili.
Realita byla jiná. Nadále spolupracovali v divadle a v tomto napjatém období dokonce napsali jednu ze svých nejúspěšnějších divadelních her o dobývání severního pólu. Napětí však bylo hmatatelné a poznamenalo jejich přátelství na dlouhou dobu.
Kachny, kachny, kachny!
Jedním z největších komediálních vrcholů celého filmu se stala epizodní role hlídače kachní farmy, kterou ztvárnil kaskadér a herec Zdeněk Srstka. Jeho úkol byl zdánlivě jednoduchý – opakovaně a s různou intonací vykřikovat jediné slovo: „Kachny!“ Tento minimalistický výkon okamžitě zlidověl a stal se nesmrtelnou součástí české popkultury.
Diváci si dodnes s úsměvem připomínají také skvělé výkony Rudolfa Hrušínského staršího v roli továrníka Bierhanzla či Blaženy Holišové, Josefa Abrháma, Vlastimila Brodského a Petra Čepka. Hvězdné obsazení dodalo filmu potřebnou vážnost, která kontrastuje s absurditou vyšetřování.
V roce 1984 se průměrný rozpočet barrandovského celovečerního filmu pohyboval kolem 4 až 5 milionů Kčs. V přepočtu na dnešní kupní sílu a ceny filmové produkce by realizace takto výpravné dobové retrokomedie s historickými kostýmy a lokacemi stála přibližně 45 až 55 milionů korun.
Co na film říkají diváci?
Slova jednoho z věrných diváků, který na filmovém portálu vystupuje pod přezdívkou Gastovski, mluví za vše: „Společně s Vrchní, prchni! se jedná o nejlepší a nejvtipnější film Ladislava Smoljaka. Získal si mě především svým nenuceným humorem a skvěle zahranými postavami. Jasných 100 %,“ říká Gastovski.
Zdroj: youtube.com
Filmový historik Pavel Taussig pak ve své odborné reflexi potvrzuje umělecké kvality snímku: „Snímek představuje vrchol snahy převést specifický, textově orientovaný humor Divadla Járy Cimrmana do plnohodnotného filmového tvaru. Obsazení Jiřího Zahajského namísto divadelního Zdeňka Svěráka se z filmového hlediska ukázalo jako správný krok, neboť Zahajský dodal Trachtovi potřebnou filmovou vážnost, která kontrastuje s absurditou vyšetřování,“ říká Taussig.
Nenechte si ujít tento klenot české kinematografie, který vás spolehlivě zbaví čtvrteční únavy a přenese vás do dob elegantních salonních kupé a záhadných mastí na růst vlasů. Snímek můžete sledovat ve čtvrtek 17. září 2026 ve 20:00 na stanici Prima MAX. Jaký je váš nejoblíbenější moment z filmu?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinotip2.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová