Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi hit, který neprávem skončil ve ztrátě

Ve čtvrtek večer se na obrazovkách odehraje vesmírná odysea plná explozí, emocí a vizuálních efektů, které vás vytrhnou z reality. Žánr? Tvrdé sci-fi s pořádnou dávkou akce. Nálada? Napínavá jízda, kde se idyla mění v peklo během vteřiny.
Představte si: posádka legendární lodi vyráží na rutinní průzkum na samý okraj známého vesmíru. Pak přijde útok. Neúprosný. Brutální. Loď je zničena, posádka rozprášena na nehostinné planetě bez spojení s domovem. A nepřítel? Ten chce uvrhnout celou galaxii do věčné noci. Zní to jako dokonalý čtvrteční únik? Je. A ještě lepší je, že tohle všechno málem nevzniklo.
Star Trek: Do neznáma – když se režisér Fast & Furious pustí do vesmíru
Ano, řeč je o Star Trek: Do neznáma z roku 2016. Film, který dostal na starost Justin Lin, režisér známý zběsilými automobilovými honičkami z Rychle a zběsile. Původní tvůrce J.J. Abrams se musel stáhnout do role producenta kvůli práci na Star Wars. A to nebyla jediná komplikace.
Karl Urban, představitel cynického doktora McCoya, se odmítal vrátit. Důvod? V předchozím díle dostal minimum prostoru a byl naštvaný. Lin ho musel osobně kontaktovat a slíbit mu, že tentokrát bude McCoy klíčovou postavou. Teprve pak herec podepsal. A stálo to za to – chemie mezi McCoyem a Spockem se stala jedním z největších tahounů filmu.
Hlavní role ztvárnili Chris Pine jako kapitán Kirk a Zachary Quinto jako Spock. K nim se přidali Zoe Saldana, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Idris Elba a Sofia Boutella. Hvězdná sestava, která měla garantovat úspěch.
Tragédie v zákulisí: film jako pomník zesnulým
Natáčení provázel hluboký smutek. Film je věnován památce Antona Yelchina, který ztvárnil navigátora Čechova. Mladý talentovaný herec tragicky zahynul při nehodě v červnu 2016, krátce před premiérou. Tvůrci zároveň vzdali hold legendárnímu Leonardu Nimoyovi, původnímu Spockovi, který zemřel během příprav v roce 2015.
Mezi zajímavosti patří vznik jména postavy Jaylah, bojovnice, kterou ztvárnila Sofia Boutella. Scenáristé Simon Pegg a Doug Jung si při psaní představovali drsnou hrdinku a pracovně ji nazývali „J-Law“ podle Jennifer Lawrence a její role v Do morku kosti. Z přezdívky vzniklo finální jméno Jaylah.
Astronomický rozpočet a tvrdá finanční realita
Produkční rozpočet činil v roce 2016 astronomických 185 milionů dolarů. Pokud bychom tuto částku přepočítali na dnešní ceny po započtení inflace, film by dnes stál zhruba 244 milionů dolarů. Jeden z nejnákladnějších sci-fi projektů dekády. Vizuální efekty a destrukce lodi Enterprise patří k technologickým vrcholům tehdejší kinematografie.
Kolem komerčního úspěchu panují mýty. Někdy se uvádí, že šlo o obří hit. Realita byla chladnou sprchou. Při zmíněném rozpočtu utržil film celosvětově pouze 343,5 milionu dolarů. Po započtení masivních nákladů na marketing skončil projekt ve ztrátě. Paramount plány na okamžité pokračování uložil k ledu.
Diváci a kritici dávají přesto filmu vysoké hodnocení. Na ČSFD snímek získal slušných 73 procent, sedm hvězdiček z deseti si vysloužil také v mezinárodní databázi IMDb. A tradičně nejkritičtější portál Rotten Tomatoes? Rovných 86 procent! Tímto výsledkem se hned tak nějaké sci-fi chlubit nemůže.
Takže co vy? Dáte si útěk na okraj vesmíru s posádkou Enterprise? Sledovat to můžete ve čtvrtek 24. dubna 2025 ve 20:00 na stanici Nova Cinema. Pokud premiéru nestihnete, repríza vás čeká v neděli 27. dubna 2025 v 15:15 tamtéž. Jste připraveni na vesmírnou jízdu, která málem nevznikla?
Zdroje článku: csfd.cz, rottentomatoes.com, abcnews.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá