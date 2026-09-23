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Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi hit, který neprávem skončil ve ztrátě

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Čtvrteční večer volá po útěku z reality. Co takhle vyrazit na okraj vesmíru s posádkou legendární lodi, kde se rutinní mise změní v boj o holé přežití? Astronomický rozpočet, hvězdné obsazení, vizuální efekty k padnutí – a přitom film, který v kinech nedostal, co si zasloužil.
Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi hit, který neprávem skončil ve ztrátě

Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi hit, který neprávem skončil ve ztrátě

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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