Ve 43 letech je prý na práci moc stará. Britská „královna dávek“ už od státu dostala odhadem přes 14 milionů korun

Její běžný den zachytil britský pořad „Stacey Dooley Sleeps Over“. Ten jí dal příležitost ukázat, jestli je ochotná na svém přístupu něco změnit. Podle webu Parenting ještě před několika měsíci o práci uvažovala, dnes o ní nechce ani slyšet.
Většinu peněz od státu utratila za plastické operace a koně
V celé Británii se o Marii Buchan začalo mluvit ve chvíli, kdy sama veřejně řekla, kolik od státu na dávkách čerpá. Odhad se vyšplhal na 500 000 liber, v přepočtu zhruba 14,2 milionu korun. S tou sumou je potřeba zacházet opatrně. Jde o odhad a nikde se neuvádí, za kolik let se nasčítala, takže z ní nejde vyčíst, kolik rodině chodí za měsíc.
Ještě větší pobouření vyvolalo, za co Buchan peníze utrácí. Přiznala, že většinu z nich vydala za plastické operace a koupila si i vlastního koně.
Jakou práci by se svými šesti kurzy mohla dělat
Třiačtyřicetiletá Buchan dnes tvrdí, že je na návrat do zaměstnání příliš stará. Přitom má za sebou šest dokončených kurzů a mezi jejími kvalifikacemi je i ta na práci sociální pracovnice.
Další důvody, které uvádí, se věku netýkají. Žít z dávek je podle ní méně stresující než se znovu zapojit do pracovního režimu. Motivace dělat něco užitečného jí chybí a systém jí podle jejích slov nabízí tolik výhod, že v něm může zůstat celý život. Žádný posun neplánuje.
Věk je ze všech jejích důvodů ten nejslabší. Kvalifikaci na sociální pracovnici má, o návratu do práce sama uvažovala před pár měsíci a všechno ostatní, co jmenuje, se týká stresu a pohodlí, které jí systém dává.
Přídavky jdou na každé dítě do 16 let, u studentů do 20
Velkou rodinu si podle svých slov přála vždycky a za tím, že ji živí dávky, si stojí. Základ jejího příjmu tvoří dětské přídavky. Ve Spojeném království na ně má nárok každý, kdo se stará o dítě mladší 16 let. Pokud dítě dál studuje, hranice se posouvá na 20 let.
Rodině s osmi dětmi to zajišťuje pravidelný příjem, který Buchan doplňuje dalšími příspěvky. Jaké příspěvky to jsou a kolik vynášejí, se neuvádí. Neuvádí se ani věk jejích dětí, a od něj se přitom odvíjí, jak dlouho jí přídavky budou chodit.
Sama připouští, že má občas výčitky. Svůj způsob života měnit nehodlá za žádnou cenu. Přídavky na každé z dětí jí budou chodit, dokud mu nebude 16 let, a pokud bude studovat, dokud mu nebude 20.