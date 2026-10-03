Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ve 43 letech je prý na práci moc stará. Britská „královna dávek“ už od státu dostala odhadem přes 14 milionů korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Marie Buchan, matka osmi dětí, žije už roky výhradně ze státní podpory a návrat do zaměstnání odmítla. Má přitom kvalifikaci, se kterou by práci hledat mohla.
Ve 43 letech je prý na práci moc stará. Britská „královna dávek“ už od státu dostala odhadem přes 14 milionů korun

Ve 43 letech je prý na práci moc stará. Britská „královna dávek“ už od státu dostala odhadem přes 14 milionů korun

Zdroj: Foto: Oscar del Pozo / European Commission Audiovisual Service - licence CC BY 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 18:14

Reklama
Další články z Centrum Extra: Ženy
Úřad práce jí řekl, že nemá nárok na nic. Invalidní důchodkyně kvůli žádosti o dávky opakovaně zkolabovala
Úřad práce jí řekl, že nemá nárok na nic. Invalidní důchodkyně kvůli žádosti o dávky opakovaně zkolabovala
Bígl Leo chtěl štěně naučit výt. Lilly mu skočila do řeči a jeho pohled do kamery rozesmál celý internet
Bígl Leo chtěl štěně naučit výt. Lilly mu skočila do řeči a jeho pohled do kamery rozesmál celý internet

Štěně sedí na lavičce, a tak se svým otcem hledí z očí do očí. Scéna, která se pak mezi nimi odehraje, se...

Nechala trojčata v porodnici kvůli srostlým dcerám. Po sedmnácti letech uviděla jejich fotku a litovala
Nechala trojčata v porodnici kvůli srostlým dcerám. Po sedmnácti letech uviděla jejich fotku a litovala

Dvě ze tří sester přišly na svět spojené v pánvi a dohromady měly tři nohy. Rodina, která si je vzala, měla...

Pro kamaráda zařídil drahou rozlučku i svatební dar, sám nedostal nic: u piva padla věta, po které přátelství skončilo
Pro kamaráda zařídil drahou rozlučku i svatební dar, sám nedostal nic: u piva padla věta, po které přátelství skončilo

Měsíc po vlastní svatbě pořád čekal, jestli se dárek objeví aspoň dodatečně. Nepřišel. A odpověď, kterou...

Vzala si milionáře z Dubaje. Musí být denně dokonale upravená, za otěhotnění dostane prsten, auto i nemovitost
Vzala si milionáře z Dubaje. Musí být denně dokonale upravená, za otěhotnění dostane prsten, auto i nemovitost

Mladá Angličanka potkala svého muže při studiu na univerzitě v Dubaji a od svatby nemusí chodit do práce....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Ženy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.