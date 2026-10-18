Vdovský důchod skončil a senioři si myslí, že na něj už nemají nárok. Zákon jim může dát druhou šanci

Vdovský a vdovecký důchod představuje pro řadu domácností významnou finanční pomoc po úmrtí manžela či manželky. Jeho přiznání však automaticky neznamená, že bude vyplácen až do konce života. Standardně náleží po dobu jednoho roku od úmrtí partnera, přičemž po uplynutí této doby musí pozůstalý splňovat některou z dalších zákonných podmínek. Pokud žádnou nesplňuje, nárok na důchod zanikne. Právě v této situaci mohou lidé nabýt dojmu, že o peníze přišli natrvalo. Současná právní úprava ale počítá také s jejich opětovným přiznáním.
Pětiletá lhůta otevřela cestu k obnovení důchodu
Zásadní změnu přinesla důchodová reforma účinná od 1. ledna 2025. Do konce roku 2024 měli pozůstalí ve většině případů pouze dva roky na to, aby znovu splnili některou z podmínek pro získání důchodu. Nyní se tato lhůta prodloužila na pět let od zániku předchozího nároku. Neznamená to však, že každý může pět let po skončení výplaty požádat o automatické obnovení dávky.
V uvedeném období musí skutečně nastat některá ze situací, se kterými zákon opětovný vznik nároku spojuje. Pětileté období se přitom počítá od zániku nároku, nikoliv vždy přímo od úmrtí manžela nebo manželky.
Jednou z nejdůležitějších podmínek je dosažení stanoveného věku. Pozůstalý musí dosáhnout alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk muže narozeného ve stejný den, případně vlastního důchodového věku, pokud je nižší. Nárok může rovněž vzniknout člověku, který se stal invalidním ve třetím stupni.
Další možnost představuje péče o nezaopatřené dítě nebo dítě závislé na pomoci jiné osoby ve druhém, třetím či čtvrtém stupni. Zákon pamatuje také na pozůstalé pečující o vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého partnera, pokud spolu žijí ve společné domácnosti a rodič má uznaný příslušný stupeň závislosti. Ke splnění podmínek postačuje jedna z těchto skutečností.
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Konkrétní příklad ukazuje, kdy se důchod vrátí
Představme si muže, kterému manželka zemřela 1. června 2024. Vdovecký důchod pobíral jeden rok, tedy do konce května 2025, protože nesplňoval podmínky pro jeho další vyplácení. Od 1. června 2025 mu proto nárok zanikl. Pokud například v září 2028 dosáhne zákonem požadovaného věku, může mu od tohoto okamžiku vzniknout nárok znovu. Podmínku totiž splnil ještě před uplynutím pětileté lhůty, která v jeho případě končí v květnu 2030.
Jestliže by ovšem požadovaného věku dosáhl až po skončení této lhůty a žádnou jinou podmínku mezitím nesplnil, samotný pozdější věk by mu obnovení důchodu nezajistil. Prodloužení lhůty se netýká výhradně lidí, kterým důchod zanikl po začátku roku 2025. Za určitých okolností mohou nové podmínky využít také pozůstalí, jejichž nárok skončil dříve.
Museli však v pětiletém období od jeho zániku splnit některou ze zákonných podmínek a nadále ji splňovat. Pokud by jim podle nových pravidel vznikl nárok již před účinností reformy, může být obnoven nejdříve od 1. ledna 2025. Důležitou výjimkou je uzavření nového manželství, kterým nárok na původní pozůstalostní důchod zaniká. Právě proto je nutné posuzovat každou situaci individuálně podle konkrétních dat a okolností.
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Bez nové žádosti se výplata neobnoví
Přestože pozůstalý začne zákonné podmínky znovu splňovat, peníze mu automaticky na účet nepřijdou. O obnovení důchodu musí požádat prostřednictvím příslušné správy sociálního zabezpečení nebo elektronicky přes ePortál České správy sociálního zabezpečení. K žádosti je potřeba doložit dokumenty potvrzující splnění příslušné podmínky.
Důchod lze přiznat také zpětně, přičemž jednotlivé nevyplacené splátky je možné doplatit nejvýše pět let nazpět. Tuto lhůtu ovšem nelze zaměňovat s pěti lety určenými pro opětovný vznik nároku. Pozůstalí, kterým výplata v minulosti skončila, by proto měli především zjistit přesné datum zániku nároku a ověřit, zda následně některou ze zákonných podmínek splnili.
cssz.gov.cz, e-sbirka.gov.cz