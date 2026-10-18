Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vdovský důchod skončil a senioři si myslí, že na něj už nemají nárok. Zákon jim může dát druhou šanci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ztráta vdovského nebo vdoveckého důchodu nemusí být definitivní. Česká legislativa umožňuje pozůstalým získat tuto dávku znovu, přestože jim její vyplácení před několika lety skončilo. Od ledna 2025 navíc platí příznivější podmínky, které prodloužily lhůtu pro obnovení nároku ze dvou na pět let. Rozhodující je především věk pozůstalého, jeho zdravotní stav nebo péče o blízkého člověka.
Od ledna 2025 platí příznivější podmínky, které prodloužily lhůtu pro obnovení nároku ze dvou na pět let.

Od ledna 2025 platí příznivější podmínky, které prodloužily lhůtu pro obnovení nároku ze dvou na pět let.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:15

Reklama
Další články z Byznys trendy
Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně
Studenti si od roku 2027 polepší na daních. Stát jim vrátí slevu přes čtyři tisíce korun ročně
Polské termály lákají na večerní koupání za 473 Kč. Senioři mohou využít i zvýhodněné vstupné
Polské termály lákají na večerní koupání za 473 Kč. Senioři mohou využít i zvýhodněné vstupné

Polské termální lázně Goracy Potok připravují na sobotu 24. října speciální večerní program, během kterého...

Rodičům se od ledna vrátí zrušená daňová sleva. Za jedno dítě mohou ušetřit až 24 900 korun
Rodičům se od ledna vrátí zrušená daňová sleva. Za jedno dítě mohou ušetřit až 24 900 korun

Rodiče malých dětí budou moci od příštího roku znovu využívat daňovou slevu za umístění dítěte do mateřské...

Slovenské termály zlevnily večerní koupání. Za vstup lidé zaplatí pouhých 200 korun
Slovenské termály zlevnily večerní koupání. Za vstup lidé zaplatí pouhých 200 korun

Oblíbený Thermalpark Dunajská Streda na Slovensku připravil na podzim zvýhodněné večerní koupání. Každé...

Velká banka oznámila zásadní změnu. Klienti si budou muset hromadně vyměnit platební karty
Velká banka oznámila zásadní změnu. Klienti si budou muset hromadně vyměnit platební karty

Jedna z velkých bank působících v České republice připravuje rozsáhlou výměnu platebních karet....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.