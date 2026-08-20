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Vdala se za pastora, vytetovala si jeho jméno a záhadně zemřela. Nový dokument odhalí toxické manželství

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True crime dokument Smrt pastorovy ženy (Death of the Pastor’s Wife) představí případ, ze kterého mrazí. Mica Miller byla v mládí naverbována k církvi sympatickým pastorem, kterého si později i vzala. Ten ji však manipuloval a stalkoval až do její smrti. Policie jí nepomohla.
Vdala se za pastora, vytetovala si jeho jméno a záhadně zemřela. Nový dokument odhalí toxické manželství

Vdala se za pastora, vytetovala si jeho jméno a záhadně zemřela. Nový dokument odhalí toxické manželství

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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