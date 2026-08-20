Vdala se za pastora, vytetovala si jeho jméno a záhadně zemřela. Nový dokument odhalí toxické manželství

V dubnu v roce 2024 se v jednom z národních parků v USA našlo tělo Micy Miller. Její smrt byla okamžitě označena za sebevraždu. Případ však vzbudil celonárodní pozornost poté, co se objevily důkazy, že Mica byla obětí stalkingu. A to ze strany o patnáct let staršího manžela, pastora Johna Paula Millera. Dokonce i měsíc před svou smrtí řekla policistům, že se bojí o svůj život.
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dokument Smrt pastorovy ženy (Death of the Pastor’s Wife) ukáže události, které vedly k náhlé a záhadné smrti Micy, a boj o odpovědi, který pokračuje dodnes. Seriál obsahuje dosud nezveřejněné záběry a přímá svědectví přátel a rodiny, kteří se k případu vyjadřují poprvé . Foto: Netflix Foto: Netflix Co se vlastně stalo?
Podle obžaloby Micu od roku 2022 až do dne její smrti kyberšikanoval její manžel. Trvalo to 528 dní – pronásledoval ji, opakovaně jí volal, zasahoval do jejích financí, vyhrožoval jí a zveřejnil na internetu její nahé fotografie, o čemž poté lhal. Mica tedy zažádala o rozvod.
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FBI také našla v autě Micy sledovací zařízení a zjistila, že jí manžel vypustil pneumatiky –pastora Millera vyslechli, ale on ve svých odpovědích lhal. Tvrdil, že pneumatiky oběti nepoškodil, zatímco ve skutečnosti si na internetu zakoupil zařízení na vypouštění pneumatik a posílal ostatním zprávy týkající se vozidla oběti. Vyšetřovatelům také tvrdil, že si najal soukromého detektiva, aby zabránil manželce v nákupu střelných zbraní, skutečně však platil člověka, aby Micu sledoval.
Foto: Netflix Foto: Netflix Dokument chce dát hlas zesnulé
„Na příběhu Micy nás nejvíce zasáhlo, jak tvrdě se zdálo, že bojuje o to, aby ji někdo vyslechl. Cítili jsme, že je důležité podrobně prozkoumat čím procházela, a dát lidem, kteří ji milovali, prostor, aby vyprávěli příběh ženy, kterou znali. Seriál jsme natočili, abychom kladli obtížné otázky, pozorně naslouchali Micině hlasu a zajistili, že to, co se snažila sdělit, nebude zapomenuto,“ říkají tvůrci dokumentu.
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„Ačkoli jsme se s Micou nikdy nesetkali, čas, který jsme strávili s její rodinou a přáteli, nám umožnil pocítit její vřelost a srdce jako člověka, který snášel nevýslovnou bolest. Naším cílem je vykreslit hluboce osobní portrét Micy – uctít její hlas, odhalit realitu emocionálního týrání a nátlakové manipulace a vzpomenout si na ni kvůli světlu, které prostřednictvím své víry sdílela se světem,“ dodávají.
Johnu Paulovi Millerovi hrozí až pět let vězení za kyberšikanu a až dva roky za poskytnutí nepravdivých informací. Jeho případ se však opakovaně odkládá a Miller nebyl v souvislosti se smrtí manželky obviněn. První trailer k
true crime dokumentární sérii si můžete pustit níže.
Na Netflix bude seriál uveden 26. srpna.
Zdroje: Netflix, ABC News, Ministerstvo spravedlnosti, NEWS4,