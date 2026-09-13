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Vážný úraz cyklisty v Malé Morávce. S první pomocí pomohl videohovor

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Dennívýzva
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V sobotu 12. září odpoledne došlo na cyklistické trati v Malé Morávce na Bruntálsku k nehodě čtyřiatřicetiletého cyklisty. Po nárazu do stromu utrpěl vážná poranění hlavy, páteře a horních končetin. Svědkům pomohl s první pomocí i hovor s dispečerkou tísňové linky, zraněného muže potom musel do ostravské Fakultní nemocnice transportovat vrtulník.
Vážný úraz cyklisty v Malé Morávce. S první pomocí pomohl videohovor

Vážný úraz cyklisty v Malé Morávce. S první pomocí pomohl videohovor

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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